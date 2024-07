US-Präsident erkrankt Auftritte abgesagt – Biden positiv auf Covid getestet Von t-online , cc , bb Aktualisiert am 18.07.2024 - 01:30 Uhr Lesedauer: 3 Min. US-Präsident Joe Biden bei einer Zeremonie im Weißen Haus (Archivbild). (Quelle: Andrew Harnik/Getty) Kopiert News folgen

Der US-Präsident ist positiv auf Covid getestet worden. Das Weiße Haus veröffentlichte umgehend eine Stellungnahme seines Leibarztes.

Die Nachrichten um den Gesundheitszustand des amerikanischen Präsidenten reißen nicht ab. Bei Joe Biden ist laut Angaben des Weißen Hauses eine akute Covid-Infektion bei dem 81-Jährigen festgestellt worden. Es ist das dritte Mal, dass der US-Präsident in den vergangenen zwei Jahren positiv auf das Virus getestet worden ist.

Am Mittwoch sollte der Präsident als Hauptredner bei der Jahreskonferenz der Bürgerrechtsorganisation UnidosUS in der Glücksspielmetropole Las Vegas auftreten. Kurz vor Bidens Rede teilten die Veranstalter mit, dass Biden nicht auf die Bühne könne. UnidosUS ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Rechte von Hispanics in den USA einsetzt.

Janet Murgia, Präsident von UnidosUS, betrat die Bühne im Las Vegas Convention Centre und teilte dem Publikum die schlechte Nachricht mit, die sie gerade per Telefon erhalten hatte. "Ich sprach gerade mit dem Präsidenten, und bedauerlicherweise sagte er mir, dass er heute Nachmittag nicht sein kann. Er ist darüber sehr enttäuscht und es tut ihm wirklich leid."

Als Murgia den Grund für Bidens Absage nannte, nämlich den positiven Covid-Test, war im Publikum ein lautes Seufzen zu hören. Die UnidosUS-Präsidentin fuhr fort: "Er sagte mir aber auch, dass wir ihn nicht so schnell loswerden. Er hat versprochen, dass wir in der Zukunft noch von ihm hören werden."

Biden erhielt bereits erste Dosis eines Medikaments

In einem Statement seines Leibarztes, welche das Weiße Haus zeitgleich veröffentlichte, hieß es, Biden zeige zunächst nur milde Symptome der Infektionskrankheit. Seine Körpertemperatur sei normal, er habe lediglich leichten Husten und ein allgemeines Gefühl von Unwohlsein. Aufgrund des positiven Covid-Testergebnisses entschied der Präsident, alle weiteren Auftritte abzusagen.

Biden wird sich auf Anraten seiner Ärzte nun in Isolation begeben und dafür in sein Haus in Rehoboth Beach, im US-Bundesstaat Delaware, zurückziehen. Auch habe der 81-Jährige schon eine erste Dosis des Medikaments Paxlovid erhalten. Das Mittel wird vornehmlich älteren Patienten verabreicht, um zu verhindern, dass die Covid-Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt.

Biden ist mehrfach gegen Covid geimpft, den letzten Booster, also eine Auffrischungsimpfung, hat er laut seiner Ärzte im September 2023 erhalten. Auch war bei ihm schon im Juli 2022 schon einmal eine Covid-Infektion festgestellt worden.

Auf einem kurzen Video, das auf dem X-Kanal des "Washington Examiner" zu sehen war, steigt Biden am Flughafen von Las Vegas offenbar in die Präsidentenmaschine, um sich in Quarantäne zu begeben. Der US-Präsident winkt kurz in die Kamera, dann dreht er sich um und salutiert zum Abschied, bevor er in das Flugzeug steigt. Den anwesenden Reportern sagt der Demokrat: "Ich fühle mich gut". Dann reckt er den Daumen nach oben.

Seine Augen verbirgt Biden hinter einer Sonnenbrille, seine Bewegungen wirken unsicher und schwerfällig. Beim Gang über die Flugzeugtreppe hält er mehrfach kurz inne, greift mit der rechten Hand fest ans Geländer, um nicht den Halt zu verlieren. Eine Covid-Schutzmaske trägt er zumindest auf diesen Aufnahmen nicht. Die Bilder wurden zuerst von dem Nachrichtensender CNN verbreitet.