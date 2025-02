Diese Auslandsdeutschen müssen entweder vor Ort in Deutschland wählen oder aber einen schriftlichen Antrag auf Eintragung in das sogenannte Wählerverzeichnis stellen. Denn: "Eine Wahl in deutschen Botschaften im Ausland ist in Deutschland gesetzlich leider nicht vorgesehen", heißt es auf t-online-Anfrage aus dem Auswärtigen Amt.

Lange Postlaufzeiten

Wer also nicht zufällig oder geplant zum Wahltermin nach Deutschland reist, dem bleibt nur der Eintrag ins Wahlregister. In dem Antrag muss man unter anderem erklären, dass man wahlberechtigt ist und in keiner anderen Gemeinde im Wahlgebiet einen Antrag auf Eintragung gestellt hat. Zuständig ist die Gemeinde, in der die Person zuletzt in Deutschland gemeldet war.

Dieser Antrag musste bis zum 2. Februar 2025 gestellt sein. Er ist Voraussetzung dafür, dass die Auslandsdeutschen wählen gehen können. Allein: Wegen der langen Postlaufzeiten kommen die Briefwahlunterlagen bisweilen erst kurz vor der Bundestagswahl bei den Wahlberechtigten in Übersee an. Oder gar danach.

Laut Deutscher Post benötigen herkömmliche Briefe etwa in die USA ca. 6 bis 10 Werktage, nach Argentinien sind es 8 bis 12 Werktage und nach Australien sogar zwischen 10 und 17 Werktage. Heißt: Gingen die Wahlunterlagen in Deutschland am 10. Februar in die Post, wären sie im schlimmsten Fall am 28. Februar in Australien. Dann ist das endgültige Wahlergebnis wohl längst bekannt.

16.000 Kilometer Luftlinie

Ein Problem, vor dem auch Lena P. stand. Mit ihren beiden Töchtern und ihrem französischen Ehemann Oli lebt sie in der Nähe der Sunshine Coast, an der Ostküste Australiens, mehr als 16.000 Kilometer Luftlinie von ihrem Wahlamt in Westerburg, Rheinland-Pfalz, entfernt. Die Förderschullehrerin war zwischen Studiumsende und Referendariat nach Australien gegangen als "typische Backpackerin".

Hier lernte sie ihren heutigen Mann kennen, bekam Kinder. Und blieb. Zwischenzeitlich ging die Familie für das Referendariat von Lena P. nach Deutschland zurück, seit elf Monaten lebt sie aber wieder in Australien. Hier gehen die Töchter zur Schule, ihr Mann arbeitet als Softwareingenieur, sie als Alltagsbegleitung einer Frau mit Behinderungen.

Ende Januar habe sie den Antrag auf Eintrag ins Wahlregister bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg abgeben wollen, berichtet P., als sie auf Besuch in der Heimat gewesen sei.

Doch der zuständige Sachbearbeiter habe ihr dann unmissverständlich klargemacht, dass die Unterlagen wohl nicht rechtzeitig ankommen würden. Sie hat auf den Rat des Sachbearbeiters gehört, der sagte, die Briefwahl aus Australien ergebe keinen Sinn. Die Unterlagen hat sie am Ende gar nicht erst abgegeben.