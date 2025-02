Videotranskript lesen

Im russischen Staatsfernsehen bekommen regelmäßig Propagandisten des Kremls eine Plattform, um Desinformationen zu verbreiten und die Ideologie des Staates zu verbreiten.

Der Putin-Propagandist Karen Schachnasarow verlor nun ungewöhnliche Worte über den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dessen politischen Kurs.

“Wir sollten uns keine Illusionen über das ideologische Bewusstsein von Herrn Trump machen. Aber objektiv gesehen vertieft er die amerikanische ‘Perestroika’, und auch ‘Glasnost’ wird kommen. Das ist gut. Sehr gut!”

Perestroika und Glasnost waren politische Reformprogramme in der Sowjetunion unter der Führung von Michail Gorbatschow in den 1980er-Jahren.

Sie hatten das Ziel, das wirtschaftliche und politische System der Sowjetunion zu modernisieren und offener zu gestalten, um die schwere Krise im Land zu überwinden.

Die Reformen führten teilweise zu wirtschaftlichem Chaos, da es an klaren Strukturen und Übergangsmodellen fehlte.

Schachnasarow führt aus:

“Es führt unweigerlich zur Zerstörung des derzeitigen amerikanischen Systems. Nicht, weil er das will, sondern weil dies ein Prozess ist, der immer dann stattfindet, wenn man den Geheimdienst austauscht. Technisch gesehen beginnt danach ein großer Umschwung.”

Kurz nach seiner Amtseinführung kündigte Trump an, die CIA umzustrukturieren und zu verkleinern.

Ziel ist es, die Bundesverwaltung zu reduzieren und Kosten zu sparen.

“Ich bin voll und ganz für alles, was er tut.”

Karen Schachnasarow ist ein bekannter Unterstützer von Putins Politik und Generaldirektor von Mosfilm, einem der größten und ältesten Filmstudios Russlands.

Historisch gesehen diente Mosfilm als Instrument staatlicher Propaganda, insbesondere während der Sowjetzeit, um politische Botschaften zu verbreiten und die Ideologie des Staates zu unterstützen – das Filmstudio erlebte nur kurze Phasen künstlerischer Freiheit.

In jüngerer Zeit, insbesondere im Kontext des Ukraine-Krieges, hat Mosfilm die propagandistische Rolle wieder eingenommen.

Schachnasarow erklärte, dass das Studio die sogenannte "militärische Spezialoperation", wie Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nennt, aktiv unterstütze und dafür Dutzende Panzer sowie weitere militärische Ausrüstungen aus seinem Fundus bereitgestellt habe.

Filmfestivals und Retrospektiven machen das kremlnahe Filmstudio als kulturelle Institution in Europa sichtbar.

Trump betont regelmäßig, dass er eine gute Beziehung zu Wladimir Putin pflege. Er versicherte, einen Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu haben – nannte jedoch keine Details zu dessen Umsetzung.