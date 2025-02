Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Donald Trump mit ungebremster Macht: Wie der US-Präsident die amerikanische Gewaltenteilung untergräbt – mit JD Vance, Elon Musk und einem hörigen Kongress an seiner Seite.

Was die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump von seiner ersten unterscheidet, ist bereits nach rund drei Wochen klar erkennbar. Schon während seiner ersten Präsidentschaft versuchte Trump, regelmäßig die Grenzen seiner Exekutivgewalt auszureizen und zu überschreiten – insbesondere wenn es um die Budgethoheit des Kongresses ging. Damals fielen ihm zwar nicht nur die Abgeordneten und auch Mitglieder seiner Regierung in den Arm. Vielfach aber verhinderten auch die Gerichte Trumps Pläne.

Doch 2025 ist vieles anders. Der US-Präsident hat ein Team um sich geschart, das loyal seine Agenda verfolgt. Im Kongress hat er nicht nur die Mehrheit, sondern selbst jene Abgeordneten und Senatoren in der Hand, die sich bislang eine eigene Meinung erlaubt hatten. Stellen sie sich quer, kann er ihnen glaubhaft damit drohen, Gegenkandidaten in ihren Wahlkreisen aufzustellen. Mit einer deutlichen Mehrheit aus konservativen Richtern am Supreme Court kann Trump außerdem darauf hoffen, dass der Oberste Gerichtshof der USA ihm bei kritischen Gesetzesentscheidungen in letzter Instanz recht gibt.

Mit dieser Sicherheit im Rücken versucht Donald Trump nun, gemeinsam mit seinem Vizepräsidenten JD Vance und seinem wichtigen Verbündeten Elon Musk, umfassende Maßnahmen zu ergreifen. Das Ziel: Die exekutive Macht des US-Präsidenten auszuweiten – in überwältigender Geschwindigkeit und auf Kosten der Justiz und der Legislative. Die USA befinden sich damit auf dem Weg in eine schwerwiegende Verfassungskrise.

Der Widerstand gegen dieses Schleifen der Gewaltenteilung scheint im Kongress und in der Öffentlichkeit bislang begrenzt zu sein. Und so erweisen sich jetzt die Gerichte als primäre und wohl letzte Verteidigungslinie gegen eine Trump-Regierung, die entschlossener denn je ist, die bisherigen Normen der Regierungsführung neu zu definieren. Insbesondere die sogenannten Bundesrichter haben inzwischen mehrere Stoppschilder aufgestellt, um zumindest die radikalsten Exekutivmaßnahmen von Trump aufzuhalten oder zu verlangsamen.

Damit scheint die Justiz als natürliche Kontrollinstanz in einer Demokratie gegen eine exekutive Übermacht zwar auf den ersten Blick gestärkt. Die sogenannten "Checks and Balances" in den USA funktionieren.



Auf den zweiten Blick aber wird deutlich, dass Trump und sein Team, im Gleichschritt mit vielen Republikanern, es augenscheinlich darauf abgesehen haben, die Rolle der Gerichte radikal zu beschneiden.

US-Bundesrichter als Kontrollinstanz der Exekutive Die Trump-Administration sieht sich einer beispiellosen Welle von rechtlichen Herausforderungen gegenüber, mit mehr als 40 Klagen von Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten, Gewerkschaften und gemeinnützigen Organisationen, die mutmaßliche Verstöße gegen die Verfassung anfechten. Die Richter haben teils einstweilige Verfügungen gegen mehrere von Trumps Exekutivmaßnahmen erlassen. Zu den wichtigsten Entscheidungen gehören:



"Birthright Citizenship" (Geburtsrechtliche Staatsbürgerschaft): Bundesrichter haben Trumps Versuch blockiert, die automatische Staatsbürgerschaft für Babys von nicht dokumentierten Einwanderern zu beenden. Sie verweisen dabei auf den Schutz durch den 14. Verfassungszusatz.



Zugang zum Arbeitsministerium: Ein Bundesrichter entschied gegen Elon Musks Initiative, seinem Department of Government Efficiency (DOGE) Zugang zu sensiblen Daten des Arbeitsministeriums zu gewähren, aus Sicherheits- und Datenschutzgründen.



Kontrolle über das Finanzministerium: Ein New Yorker Bundesrichter beschränkte den Zugang von Musks Team zu den Zahlungs- und Datensystemen des Finanzministeriums mit der Begründung, dass hier ein "irreparabler Schaden" drohe.



Einfrieren von Bundeszuschüssen: Die Trump-Regierung versuchte, Milliarden an vom Kongress genehmigten Mitteln zurückzuhalten, was von einem Bundesrichter als verfassungswidriger Verstoß gegen das Haushaltsrecht des Kongresses eingestuft wurde.

Trotz all dieser richterlichen Interventionen signalisiert die Trump-Regierung nun schon seit Tagen, dass sie in Wahrheit bereit ist, die Autorität der Gerichte zu untergraben oder zu missachten. In Amerika herrscht darum Alarmstimmung. Die Zweifel an der Wirksamkeit der Justiz werden immer größer. Politiker und Kommentatoren sprechen von Staatsstreich und Putsch, von Tyrannei, Verfassungskrise und Machtergreifung. Die Angst um das Heiligste der USA, die fast 250 Jahre alte Verfassung, geht um.

Insbesondere Elon Musk und der amerikanische Vizepräsident JD Vance kristallisieren sich mit öffentlichen Aussagen als lautstarke Befürworter heraus, um die richterliche Kontrolle über die Exekutive zu beschränken.

JD Vance: "Richter dürfen nicht kontrollieren"

JD Vance teilte etwa einen Beitrag des rechts-konservativen Anwalts und Aktivisten Kurt Schlichter, der die Legitimität gerichtlicher Entscheidungen infrage stellte: "Was, wenn eine gerichtliche Entscheidung rechtswidrig ist? Ein zentraler Bestandteil des Verfassungsrahmens ist richterliche Bescheidenheit", schrieb Schlichter.

Später teilte Vance den Beitrag des Harvard-Verfassungsrechtlers Adrian Vermeule, der von einer Art katholischer Weltregierung träumt. Vermeule argumentierte: "Richterliche Einmischung in legitime Staatsakte, insbesondere in die interne Funktionsweise eines gleichrangigen Zweigs, ist eine Verletzung der Gewaltenteilung."

Trumps Vizepräsident ließ schließlich auch selbst keinen Zweifel mehr daran aufkommen, was er von der Gewaltenteilung in den USA zu halten scheint: "Richter dürfen die legitime Macht der Exekutive nicht kontrollieren", schrieb JD Vance.