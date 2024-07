Erstens: Donald Trump baute jenen aktuellen Anlass ein, der äußerlich an seinem weißen Verband am Ohr noch immer erkennbar ist. Rund zehn Minuten lang erzählte er seinem Publikum, wie er den dramatischen Moment des Attentats auf sich erlebt habe. "Ihr werdet diese Geschichte nur dieses eine Mal von mir zu hören bekommen", sagte er. Sie zu erzählen, sei für ihn zu schmerzvoll. "Ich sollte heute gar nicht hier sein", schloss er seine Ausführungen.

Zweitens: Trump sprach für seine Verhältnisse ungewohnt leise. Teils konnte man seine Stimme trotz Mikrofon kaum noch verstehen. Er schien ganz bewusst einen anderen Ton anschlagen zu wollen, einen kontemplativeren. Das passte zu den Beobachtungen auf dem Parteitag, die lauteten, dass Trump "irgendwie anders" wirkte. Manche Kommentatoren und Parteimitglieder beschrieben ihn als "nachdenklicher". So eine Beinahe-Tod-Erfahrung würde eben nicht spurlos an jemandem vorbeigehen.

Drittens: Donald Trump sprach in seiner Rede immer wieder davon, das von Spaltung geschundene Land vereinen zu wollen. Hier aber wurden die ersten Erwartungen enttäuscht. Der Ex-Präsident gab sich zwar präsidial. "Ich werde ein Präsident aller Amerikaner sein, nicht nur für die Hälfte", sagte Trump. Und dann einen Satz, an dem er sich messen lassen muss: "Ich bin heute Abend hier, um eine Vision für die ganze Nation darzulegen. Für jeden Bürger, egal ob Sie ein junger, alter Mann oder eine Frau sind, Demokrat, Republikaner oder Independent, schwarz oder weiß, asiatisch oder hispanisch." Denn "die Zwietracht und Spaltung" in der amerikanischen Gesellschaft, so Trump, müssten sofort geheilt werden.