Joe Biden zeigt späte Größe und verschafft den Demokraten eine Jahrhundert-Chance. Plötzlich ist der Präsidentschaftswahlkampf wieder spannend. Und Donald Trump und die Republikaner könnten Probleme bekommen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Der alte Mann und das Meer. Vielleicht hat Joe Biden in seinem Strandhaus in Rehoboth Beach während seiner Corona-Quarantäne wirklich ein paar Mal auf den Ozean geblickt und nachgedacht.

So mächtig wie die Wellen dort unaufhörlich an die Küste branden, so mächtig und unaufhörlich müssen die zunehmenden Attacken von den eigenen Parteifreunden in den vergangenen Wochen nach der Fernsehdebatte an ihm genagt haben. Höflich und respektvoll im Ton – aber immer bestimmter fielen sie aus. Hinzu kamen die einstürzenden Umfragewerte und die sich abwendenden Spender.

Spät, aber offenbar nach reiflicher Überlegung, hat der US-Präsident jetzt eine schwere persönliche Entscheidung getroffen. Es zeugt von menschlicher Größe, auf die erneute Chance auf das mächtigste Amt der Welt zu verzichten – auch wenn die immer kleiner wurde. Schwer ist dieser Entschluss außerdem, weil er auch ein Risiko darstellt. Joe Biden war der bislang einzige Kandidat, der in der Lage war, Donald Trump zu schlagen. Egal, unter welchen besonderen Bedingungen auch immer das geschehen ist.

Trump ist jetzt der Alte

Ob es jemand anders schafft, muss sich nun zeigen. Fest steht am Sonntag derweil schon eines: Mit diesem Schritt lässt der 81-jährige Biden seinen 78-jährigen Gegner Donald Trump jetzt ziemlich alt aussehen. Plötzlich ist er der älteste Nominierte in der Geschichte der USA. Denn die Demokraten werden niemanden nominieren, der so alt ist wie die beiden bisherigen Kandidaten, im Gegenteil: Die Chancen stehen gut, dass Joe Bidens Vizepräsidentin Kamala Harris jetzt seinen Platz einnehmen wird.

Die politische Unterstützung für sie hat der US-Präsident bereits in einer Stellungnahme beteuert und seine Partei dazu aufgerufen, es ihm gleichzutun. Trump, das war zuletzt bei seinen Auftritten in Milwaukee zu sehen, wirkt ziemlich müde. Als "Sleepy Don" war er dort immer wieder auf der Tribüne zu beobachten. Frischer als Biden ja, frischer als Harris nein.

Mit seinem Rückzug bietet Joe Biden den Demokraten eine Jahrhundert-Chance. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika könnte mit Kamala Harris eine Frau zur Präsidentin gewählt werden. Als Tochter eines jamaikanisch-amerikanischen Vaters und einer indischstämmigen Mutter wäre sie außerdem auch die erste nicht-weiße Präsidentin. Als ehemalige Staatsanwältin beherrscht Harris die Kunst der politischen Attacke. Das hat sie schon oft bewiesen. Sie kann jetzt außerdem eine kluge Wahl treffen, und eine oder einen Vize aus einem der wichtigen Swing States aussuchen. Dann könnte das Rennen mit den Republikanern plötzlich wieder offen sein.

Das wird kein Selbstläufer

Zu früh dürfen sich die Demokraten aber nicht freuen. Schon jetzt ist abzusehen, auf welchem Niveau Donald Trump versuchen wird, Kamala Harris und jeden anderen möglichen Kandidaten in den Dreck zu ziehen. Kürzlich hetzte er gegen ihr Lachen. Schon daran würde man erkennen, dass sie verrückt sei, so Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung. In Wahrheit hat man bei den Republikanern Angst. Sie müssen sich eine neue Strategie überlegen. Biden-Bashing funktioniert ab heute nicht mehr. Das kann ihnen gelingen, aber es wird ungleich schwerer.

