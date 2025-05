Im dritten Jahr in Folge stagniert die Wirtschaft der Bundesrepublik – so lange wie seit 1949 nicht mehr. Ob es so weitergeht oder zumindest etwas Besserung in Sicht ist, wird morgen das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen zeigen. Der Sachverständigenrat aus Top-Ökonominnen und -Ökonomen gibt darin seine Konjunkturprognose für dieses und kommendes Jahr bekannt. Fast noch spannender sind aber die weiteren Kapitel. Denn in diesen wird laut der Einladung zur Pressekonferenz diskutiert, "wie eine investitionsorientierte Verwendung der Mittel aus dem Finanzpaket sichergestellt werden kann". Anders gesagt: Wie müssen Union und SPD die 500 Milliarden aus dem Sondervermögen für Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz ausgeben, damit die Wirtschaft auch tatsächlich wieder ans Laufen kommt?