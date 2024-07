"Elon Musk formt das Medium als Plattform für seine persönliche Meinung und unterlässt gleichzeitig alles, was zur Eindämmung russischer Desinformationskampagnen dienen könnte", so die SPD-Chefin im "Handelsblatt".

Harris sagt plötzlich sehr seltsame Sachen

Einen weiteren Beleg für Eskens Kritik an X und seinem Besitzer lieferte dieser am Montag frei Haus. Da postete Musk ein Video, in dem die mutmaßliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, seltsame Sachen sagt. Sie sei nur deshalb die Kandidatin geworden, weil US-Präsident Joe Biden seine Gebrechlichkeit zur Schau gestellt hätte und sie selbst eine person of color [Anm.d.Red.: eine Person, die sich nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft zugehörig fühlt] sei. Wer sie wähle, so heißt es in dem Clip, erhalte die "ultimative Diversitäts-Kandidatin" und eine "Marionette des deep state".