Trumps Hass gegen E-Autos

In öffentlichen Reden hat sich Trump lange klar gegen Elektroautos positioniert. Ihre Anhänger sollten "in der Hölle verrotten" und die Unterstützung der aufstrebenden Industrie sei "Wahnsinn". Außerdem hätten die Stromer eine zu geringe Reichweite, seien zu teuer und kämen aus China . Im Wahlkampf versprach er, die staatliche Subventionierung von Elektrofahrzeugen zu beenden, die zentrales Element der Klimapolitik der Biden-Regierung ist.

In den letzten Monaten änderte Trump jedoch seinen Ton. Bei einer Kundgebung in Michigan vor wenigen Wochen sagte der Ex-Präsident: "Ich spreche ständig über Elektrofahrzeuge, aber das heißt nicht, dass ich gegen sie bin. Ich bin absolut dafür." Außerdem sei er inzwischen selbst welche gefahren und befand: "Sie sind unglaublich, aber nicht für jeden geeignet".

Elon Musk unterstützt Trump

Auslöser für den Sinneswandel ist wohl ein neuer Großspender, der Trump unterstützt. "Ich bin für Elektroautos. Das muss ich auch sein, denn Elon hat sich klar auf meine Seite gestellt", sagte Trump über Musk, den Chef von Tesla , auf einer Kundgebung vor Anhängern in Atlanta, Georgia. "Ich hab also keine andere Wahl", fügte der Ex-Präsident hinzu.

Die Annäherung zwischen Trump und Musk begann im März, als sich die beiden in Mar-a-Lago in Florida trafen, wie die "New York Times" berichtete. Seitdem haben sich der Milliardär und der verurteilte Straftäter wohl über eine Reihe von Themen unterhalten, darunter auch E-Autos. "Er ruft mich einfach aus heiterem Himmel an", sagte Musk auf einer Aktionärsversammlung. "Ich weiß nicht, warum, aber er tut es."