US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump widerspricht sich manches Mal selbst.

Ein geleaktes Telefonat zeigt Donald Trumps einstiges Lob für Minnesotas Gouverneur Tim Walz. Diese Aufzeichnung stößt nun auf Verwunderung.

Ein geleaktes Telefonat aus dem Jahr 2020 zeigt, dass der damalige US-Präsident Donald Trump den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, einst in höchsten Tönen lobte. Laut der Aufzeichnung, die am Dienstag (Ortszeit) von mehreren US-Medien zitiert und in sozialen Medien von Kamala Harris' Wahlkampfteam verbreitet wurde, äußerte sich Trump sehr zufrieden mit Walz' Umgang mit den Protesten nach dem Tod von George Floyd.

In dem Gespräch bezeichnete Trump Walz als "exzellenten Kerl" und drückte seine Zufriedenheit über dessen Arbeit aus. "Ich weiß, dass Gouverneur Walz am Telefon ist, und wir haben gesprochen, und ich bin rundum einverstanden mit der Art und Weise, wie er die Sache in den vergangenen Tagen gehandhabt hat", sagte Trump einer Gruppe von Gouverneuren am 1. Juni 2020, wie aus der Aufzeichnung des Telefonats hervorgeht.

Walz hatte nach einigen Tagen heftiger Proteste in Minneapolis die Nationalgarde einberufen, um die Gewalt einzudämmen. Trump behauptete, seine Ermutigung habe dazu geführt, dass Walz die Nationalgarde einberief: "Ich sagte, du musst die Nationalgarde in großer Zahl einsetzen", so Trump in dem Telefongespräch. Dies wurde von einem Sprecher des Harris-Walz-Teams am Mittwoch jedoch dementiert. Walz habe seine Anweisung angenommen und "dominiert", so Trump. Andere Gouverneure sollten sich ein Beispiel an Minneapolis nehmen.

Die damalige Zustimmung Trumps zu Walz' Entscheidungen untergräbt eine der lautstärksten Kritikpunkte der Republikaner gegen den Vizepräsidentschaftskandidaten. Walz wird von Trump-Vertrauten vorgeworfen, er habe die Mobilisierung der Nationalgarde verzögert, was zu Ausschreitungen führte, bei denen 1.500 Gebäude in Flammen aufgingen und etwa 500 Millionen US-Dollar Schaden entstanden. So behauptete J. D. Vance, der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat aus Ohio, erst Dienstag: "Er ließ es zu, dass Randalierer die Straßen von Minneapolis niederbrannten."

Walz selbst scheint von der Kritik unbeeindruckt: "Es ist, wie es ist", sagte er kürzlich Reportern. "Und ich glaube einfach, dass wir unser Bestes versuchen."