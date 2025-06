Auf dem Weg nach Gaza "Selfie-Jacht": Israel stoppt Schiff mit Greta Thunberg

Ein Schiff mit Hilfsgütern für Gaza wurde von Israel gestoppt. An Bord war auch die bekannte Aktivistin Greta Thunberg.

Nach tagelanger Fahrt auf einem Segelschiff mit Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen sind zwölf Aktivisten kurz vor ihrem Ziel von den israelischen Behörden gestoppt worden. An Bord des Schiffes, das in Italien gestartet war, waren unter anderem die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die Deutsche Yasemin Acar und Rima Hassan, eine französische Abgeordnete des Europäischen Parlaments.

Die Aktivisten waren am Sonntag vor einer Woche auf Sizilien in See gestochen, um mit dem Schiff "Madleen" des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition (FFC) dringend benötigte Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter nach Gaza zu bringen. Zugleich wollten sie mit der Aktion internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage vor Ort richten. Nach ihrer tagelangen Fahrt durch das östliche Mittelmeer wollten sie planmäßig eigentlich am Montagmorgen an der Küste Gazas eintreffen.

Das Schiff werde zur israelischen Küste gebracht, die Passagiere sollten in ihre Heimatländer zurückkehren, teilte das israelische Außenministerium am frühen Morgen auf der Plattform X mit. Das Ministerium bezeichnete das Schiff in einem Beitrag auf X als "Selfie-Jacht" mit "Prominenten". Alle Passagiere seien sicher und unverletzt, hieß es. "Sie wurden mit Sandwiches und Wasser versorgt. Die Show ist vorbei." Zuvor hatte die FFC auf ihrem Telegram-Kanal berichtet, dass das israelische Militär das Schiff abgefangen und es geentert habe.

"Die Besatzung der Freedom Flotilla wurde gegen 2 Uhr morgens von der israelischen Armee in internationalen Gewässern festgenommen", schrieb die französische Abgeordnete Hassan auf X. Ein Foto zeigte die Besatzung auf dem Boot sitzend, alle trugen Schwimmwesten und reckten die Hände in die Luft. Auch Greta Thunberg wandte sich in einem Video an ihre Unterstützer und sprach davon, in internationalen Gewässern von israelischen Kräften "entführt" worden zu sein. "Ich dränge alle meine Freunde, Familie und Kameraden dazu, die schwedische Regierung unter Druck zu setzen, um mich und die anderen so bald wie möglich zu befreien", sagte sie.

Zudem gab das israelische Außenministerium auf X an, es habe sich lediglich eine "geringe Menge an Hilfsgütern" auf dem Schiff befunden, die nicht von den "Prominenten" verbraucht worden sei. Es handele sich um weniger als eine Lkw-Ladung. Diese solle nun über humanitäre Hilfe nach Gaza transportiert werden.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte die Armee angewiesen, die Ankunft des Schiffs zu verhindern und dabei "jedes notwendige Mittel zu ergreifen". In einer scharf formulierten Mitteilung von Katz hieß es zudem: "Der antisemitischen Greta und ihren Freunden, den Hamas-Propagandisten, sage ich ganz klar: Ihr solltet umkehren – denn ihr werdet Gaza nicht erreichen." Das Marine-Kommando Schajetet 13 habe für eine gewaltlose Übernahme des Schiffs trainiert. Israel hatte auch in früheren Fällen Aktivisten keine Genehmigung erteilt, mit ihren Schiffen im Gazastreifen anzulegen.

Harte Kritik Thunbergs an Israel

Thunberg ist mit ihrem rigorosen Kampf für mehr Klimaschutz weltbekannt geworden. Die mittlerweile 22-jährige Schwedin setzt sich seit Längerem aber vor allem für die Belange der palästinensischen Bevölkerung ein. Ohne soziale Gerechtigkeit könne es auch keine Klimagerechtigkeit geben, monierte sie.