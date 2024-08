Trump gerät in Turbulenzen

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Bei Auftritten und Interviews beleidigt Trump seine Gegnerin nach wie vor regelmäßig als "nicht schlau" oder "dumm". Intern soll er sie laut Medienberichten sogar mehrfach eine "Schlampe" genannt haben. Sein Sprecher dementierte zwar umgehend, das sei "nicht Trumps Wortwahl". Glaubwürdig klingt das jedoch bei Trump, der bereits in der Vergangenheit mit Sätzen wie "Grab 'em by the pussy" öffentlich in der Kritik stand, kaum.

Zunehmend orientierungslos

Lange schienen sich die Republikaner mit dem Wahlkampfstil ihres Spitzenkandidaten abgefunden zu haben. Viele feiern Trump gerade dafür. Was einige in der Partei jetzt doch unruhig werden lässt: Anders als bei Joe Biden scheinen Trumps Attacken ihre Wirkung zu verfehlen. Im Gegenteil, sie schaden ihm jetzt sogar – und das messbar. Zwar haben sich seine eigenen Werte laut Umfragen kaum verschlechtert. Allerdings legt Kamala Harris mitunter so stark zu, dass sie inzwischen in fünf von sechs entscheidenden Bundesstaaten an ihm vorbeigezogen ist. Seit die 59-jährige Demokratin Trumps Hauptgegnerin ist, wirken er und sein Team orientierungslos. Auch entscheidende Spender sollen verschiedenen US-Medienberichten zufolge zunehmend besorgt sein.

Während Trump sich also über das Lachen seiner Gegnerin lustig macht ("Das Lachen einer Verrückten"), gaben Befragte zuletzt laut einer Erhebung der "Financial Times" beim Thema Wirtschaftskompetenz an, Kamala Harris mehr zu vertrauen als ihm. Sollte sich dieser Trend verstärken, wäre das ein Desaster für Trumps Wahlkampf. Vielleicht spielte der US-Republikaner das Thema Wirtschaft bei einem Wahlkampfauftritt in North Carolina am Mittwoch auch deshalb plötzlich herunter: "Sie sagen, es sei das wichtigste Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, aber sie sagen, es sei das wichtigste Thema", so Trump.

Selbst in den ihm geneigten Medien muss Trump derweil wieder vermehrt Kritik einstecken. Beim Sender Fox News führte die bekannte Moderatorin Megyn Kelly Donald Trumps "unzusammenhängenden" Auftritt bei seinem zweistündigen Gespräch mit Elon Musk am Dienstag auf dessen fortgeschrittenes Alter zurück. Trumps langwierige Tiraden hätten dazu geführt, dass das Publikum – und auch sie selbst – sich "gelangweilt" und "das Interesse verloren" hätten.