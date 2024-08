Plötzlich hatte Musk doch einen Einwand

Trump fantasierte gerade darüber, die USA zur Erdöl-Nation machen zu wollen, um den Rohstoff dann gewinnbringend an Europa verkaufen zu können. ( Tatsächlich hat das Land noch nie in seiner Geschichte so viel Erdöl gefördert wie unter der Biden-Regierung .) Da schien dem Tesla-Chef aufzufallen, dass Trumps Haltung zum Klimawandel nicht nur den Planeten, sondern auch sein Geschäftsmodell mit den Elektroautos gefährden könnte.

Mehrfach versuchte Musk, seinem Gesprächspartner klarzumachen, dass es bei fossilen Energien nicht nur um die Klimaerwärmung und den steigenden Meeresspiegel gehe. Menschen könnten ab einem bestimmten Zeitpunkt in einer CO2-geschwängerten Atomsphäre schlicht nicht mehr überleben. "Da bekommt man Kopfverschmerzen und solche Dinge", stammelte Musk. Um dann aber gleich wieder zu beschwichtigen, dass das alles ja keine Eile habe. "In 50 bis 100 Jahren" aber werde man wohl schon auf nachhaltige Energie umgesattelt haben müssen.

Deswegen müsse aber niemand auf sein Steak verzichten, so Musk. "Ja, wie verrückt wäre das", sagte Trump und schob hinterher: "Auch, um deine E-Autos produzieren zu können, benötigst du fossile Energien". Musk versuchte es noch einmal und wies darauf hin, dass fossile Brennstoffe trotzdem endlich seien. Trump aber schwärmte weiter von Erdölfeldern, die unter Alaska schlummern. "Die sollen größer als die in Saudi-Arabien sein", sagte er. Weiter wagte sich der gefällige Musk dann aber nicht mehr gegen Trump hervor.

Musk will an die Macht

Was sich der reichste Mann der Welt von seiner Trump-Hofierung erhofft, ist offensichtlich. Er möchte sich Einfluss in dessen möglicher neuer Regierung sichern. Die beiden Männer sprachen über eine zu schaffende "Kommission", welche die Ausgaben der Regierung überwachen müsse. Da würde Musk gut hinpassen, so Trump, weil er so harte Einsparungen in seinen Unternehmen durchgesetzt habe.