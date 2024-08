Touristen klagen Nordsee-Insel an

Harris kündigt ihr erstes großes Vorhaben an. Trump verteidigt seine persönlichen Angriffe auf Harris. Alle Informationen im Newsblog.

Biden und Harris treten bald zusammen auf

10.18 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird am Montag voraussichtlich mit Präsident Joe Biden auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago auftreten. Doch nicht nur das: Der 81-Jährige will zu Beginn des Parteitages wohl eine Rede halten.

Biden werde direkt am Montagabend bei der Konferenz in Chicago sprechen, heißt es aus dem Weißen Haus. Die Zusammenkunft der Partei findet unter anderen Vorzeichen statt als erwartet, nachdem sich Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus zurückgezogen und Platz für Vizepräsidentin Kamala Harris gemacht hat.

Die Nominierung seiner Stellvertreterin zur Präsidentschaftskandidatin hätte eigentlich in Chicago geschehen sollen, wurde aus bürokratischen Gründen aber bereits digital abgewickelt. Der Parteitag dürfte deshalb nun vor allem dazu dienen, Harris und ihren Vizekandidaten Tim Walz mit einer großen Show zu feiern und ihnen Schwung für den Wahlkampf in den kommenden Wochen zu geben.

Trump setzt Wahlkampf mit persönlichen Attacken auf Harris fort

6.41 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sein Erscheinungsbild mit dem von Kamala Harris verglichen. Seiner demokratischen Kontrahentin werde nachgesagt, wegen ihrer Attraktivität einen Vorteil zu haben, sagte der 78-Jährige bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Pennsylvania und fügte hinzu: "Ich sehe viel besser aus als sie. Ich sehe besser aus als Kamala."

Sonntag, 18. August

Harris will 370 Millionen Dollar für Wahlkampf-Endspurt ausgeben

23.11 Uhr: Vizepräsidentin Kamala Harris kündigt an, zwischen dem Labor Day, der jährlich am ersten Montag im September stattfindet, und dem Wahltag am 5. November 370 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 335 Millionen Euro) für Digital- und Fernsehwerbung für ihre Präsidentschaftskampagne ausgeben zu wollen. Dabei soll es sich laut Demokraten um eine "historische" Summe handeln, berichten mehrere US-Medien.

Harris plant demnach, 170 Millionen Dollar für TV-Werbung und 200 Millionen Dollar für digitale Werbung auszugeben. "Unsere koordinierte Kampagne umfasst jetzt mehr als 1.600 bezahlte Mitarbeiter und mehr als 280 Büros in den Wahlkampfgebieten", teilt das Harris-Wahlkampfteam mit.

"An diesem Wochenende, auf dem Weg zur Democratic National Convention, mobilisieren wir 2.800 Veranstaltungen in unseren Schlüsselstaaten, um die Wähler zu erreichen, die diese Wahl entscheiden werden." Mehr als 10.000 Unterstützer hätten sich allein an diesem Wochenende für Freiwilligenschichten gemeldet, heißt es weiter.

Am Montag beginnt der Parteitag der Demokraten – die Democratic National Convention – auf dem Harris offiziell zur Kandidatin gekürt wird.

Samstag, 17. August 2024

Trump legt Finanzen teilweise offen

22.35 Uhr: Donald Trump gibt sich gern als erfolgreicher Geschäftsmann. Nun musste der Republikaner seine Finanzen öffentlich machen. Unter anderem verdient er Geld mit dem Verkauf von Bibeln.

"Wirtschaft der Möglichkeiten": Harris umreißt Pläne für Ökonomie