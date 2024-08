Oliver Pocher lebt wieder mit Ex zusammen

Schlimme Verletzung in der Premier League

Harris kündigt ihr erstes großes Vorhaben an. Trump verteidigt seine persönlichen Angriffe auf Harris. Alle Informationen im Newsblog.

Harris will 370 Millionen Dollar für Wahlkampf-Endspurt ausgeben

23.11 Uhr: Vizepräsidentin Kamala Harris kündigt an, zwischen dem Labor Day, der jährlich am ersten Montag im September stattfindet, und dem Wahltag am 5. November 370 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 335 Millionen Euro) für Digital- und Fernsehwerbung für ihre Präsidentschaftskampagne ausgeben zu wollen. Dabei soll es sich laut Demokraten um eine "historische" Summe handeln, berichten mehrere US-Medien.

Harris plant demnach, 170 Millionen Dollar für TV-Werbung und 200 Millionen Dollar für digitale Werbung auszugeben. "Unsere koordinierte Kampagne umfasst jetzt mehr als 1.600 bezahlte Mitarbeiter und mehr als 280 Büros in den Wahlkampfgebieten", teilt das Harris-Wahlkampfteam mit.

"An diesem Wochenende, auf dem Weg zur Democratic National Convention, mobilisieren wir 2.800 Veranstaltungen in unseren Schlüsselstaaten, um die Wähler zu erreichen, die diese Wahl entscheiden werden." Mehr als 10.000 Unterstützer hätten sich allein an diesem Wochenende für Freiwilligenschichten gemeldet, heißt es weiter.

Am Montag beginnt der Parteitag der Demokraten – die Democratic National Convention – auf dem Harris offiziell zur Kandidatin gekürt wird.

Samstag, 17. August 2024

Trump legt Finanzen teilweise offen

22.35 Uhr: Donald Trump gibt sich gern als erfolgreicher Geschäftsmann. Nun musste der Republikaner seine Finanzen öffentlich machen. Unter anderem verdient er Geld mit dem Verkauf von Bibeln. Was noch in den Dokumenten auftaucht, lesen Sie hier.

"Wirtschaft der Möglichkeiten": Harris umreißt Pläne für Ökonomie

22.29 Uhr: Die Präsidentschaftsbewerberin der US-Demokraten, Kamala Harris, hat in ihrer ersten wirtschaftspolitischen Wahlkampfrede Lebenshaltungskosten und Steuersenkungen in den Mittelpunkt gestellt. "Glauben Sie mir, als Präsidentin werde ich gegen die bösen Akteure vorgehen", sagt die amtierende Vizepräsidentin bei einem Auftritt im Bundesstaat North Carolina. Sie bezog sich damit vor allem auf Firmen, denen sie Wucherpreise vorgeworfen hat. Zwar sei die US-Wirtschaft die stärkste der Welt, doch die Preise seien immer noch zu hoch. "Ich werde mich darauf konzentrieren, Chancen für die Mittelschicht zu schaffen." Sie wolle eine "Wirtschaft der Möglichkeiten" aufbauen.

Harris verspricht auch konkrete Entlastungen. Für Familien mit Kleinkindern soll es einen neuen Kinderfreibetrag von bis zu 6.000 Dollar geben, Bundessteuern für Familien mit Kindern sollen sinken und auch die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente sollen sich verringern. Sie verweist etwa auf die drastischen Preisnachlässe, die die US-Regierung kürzlich für die zehn meistverkauften Medikamente im Rahmen der staatlichen Krankenversicherung Medicare durchgesetzt hat.

Zudem soll die Not am amerikanischen Wohnungsmarkt durch eine neue Initiative gelindert werden: Ihr Plan sieht den Bau von drei Millionen neuen Wohneinheiten vor. Weiter soll eine Reihe von Steueranreizen und anderen Maßnahmen dazu beitragen, den Bau von Eigenheimen für Erstkäufer zu fördern. Harris nannte unter anderem einen Kredit von 25.000 Dollar für diese Käufergruppe. Außerdem will sie die Mietbeihilfe ausweiten, Mietpreisabsprachen verbieten und verhindern, dass Investoren Häuser im großen Stil aufkaufen.

Harris kündigt erstes großes Vorhaben an

14.10 Uhr: US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will bei einem Wahlsieg die Senkung der Lebenshaltungskosten für die Bürger zu ihrer Priorität machen. Harris werde in den ersten hundert Tagen ihrer Amtszeit mehrere Schritte zur Reduzierung der "Kosten für amerikanische Familien" ergreifen, kündigt das Wahlkampfteam der Vizepräsidentin an. So wolle sie Steuern für die Mittelschicht senken sowie gegen überhöhte Lebensmittelpreise, zu hohe Kosten für Immobilieneigentum und gegen Mietwucher vorgehen.

Es ist das erste Mal, dass sich Harris konkret zu ihren politischen Vorhaben im Fall eines Wahlsiegs über den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump äußert. Bisher war sie in ihrer Programmatik noch vage geblieben.

Project 2025: Diese radikale Agenda soll Trump umsetzen