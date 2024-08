Kamala Harris soll einen Spendenrekord gebrochen haben. Trumps Ex-Sprecherin ruft zur Wahl von Harris auf. Alle Informationen im Newsblog.

Barack Obama warnt vor Trump

5.10 Uhr: Barack Obama musste erst einmal die Delegierten zu Ende jubeln lassen, bis er am Parteitag reden konnte. "Ich fühle mich angespornt", sagte er. In seiner Rede lobte der 44. Präsident der USA zunächst Joe Biden, der unter ihm Vizepräsident war.

Er verwies darauf, dass sein erste und beste Entscheidung nach einer Nominierung die gewesen sei, Joe Biden zu holen. Er lobte den Glauben Bidens daran, dass jedem Land eine bessere Chance verdiene und dass er seine eigenen Ambitionen hinten angestellt habe. "Die Geschichte wird Biden als jemand in Erinnerung halten, der die Demokratie verteidigte, als das Land in großer Gefahr war". Die Fackel sei weitergegeben und es "liegt an uns allen" zu kämpfen. Auch er warnte, dass das Rennen in einem tief gespaltenen Land knapp sei.

Und noch eine Warnung sprach Obama aus: Trump sei gefährlich, weil er nur Macht wolle, um seine eigenen Ziele umzusetzen. Er habe eine Lösung des Grenzproblems abgelehnt, weil ihm das in seinem Wahlkampf hätte schaden können. "Wir brauchen keine vier weiteren Jahre Chaos. Amerika ist bereit für ein neues Kapital. Wir sind bereit für eine Präsidentin Kamala Harris, und sie ist bereit, den Job zu übernehmen", rief er.

Michael Obama: Wir dürfen nicht unsere eigenen ärgsten Feinde sein

4.51 Uhr: Die ehemalige First Lady Michelle Obama kam zu begeisterten Applaus auf die Bühne beim Demokraten-Parteitag. "Etwas Magisches ist in der Luft, ein bekanntes Gefühl, das wir zu lange vermisst haben. Es ist die ansteckende Kraft der Hoffnung". "Hoffnung" war einst der Slogan von ihrem Ehemann und Ex-Präsident Barack Obama gewesen.

Sie erinnerte an ihre Mutter, die vor kurzem in Chicago beigesetzt wurde. "Sie half in der Schule aus und kümmerte sich um Kinder in der Nachbarschaft", pries sie sie.

Sie lobte, dass Kamala Harris wie auch ihre Mutter und sie selbst hart gearbeitet habe, um ihre Ausbildung zu beenden und für die Menschen zu arbeiten – aus der Mittelklasse heraus. "Kamala Harris ist mehr als nur bereit, sie eines der am meisten qualifizierten Personen."

Sie kritisierte indirekt Donald Trump, der sein Vermögen zu einem großen Teil geerbt hatte, und verwies darauf, dass die Mittelklasse kein Erbe habe und sich Vermögen hart erarbeitet. "Wenn wir einen Berg sehen, erwarten wir keine Rolltreppe, um uns hochzubringen". Sie warnte davor, dass es viele Menschen gebe, die Lügen verbreiteten, um die Wahl in ihrem Sinn zu entscheiden. Sie rief zu Einheit und Taten auf: "Wir dürfen nicht unsere eigenen ärgsten Feinde sein." Stattdessen solle man die Leute bewegen, sie wählen. "Mach was", rief sie den Delegierten zu, "ich sage Euch: Macht was".

Harris’ Ehemann macht Liebeserklärung

4.15 Uhr: Der Ehemann der demokratischen Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris, Douglas Emhoff, hat beim Parteitag in Chicago eine Liebeserklärung an seine Frau gemacht: "Honey, ich kann es nicht erwarten, bis Du zurück in Chicago bist", rief er ihr zu. "Ich liebe Dich und ich bin so stolz darauf, wie Du dich vor uns alle stellst."