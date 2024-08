Bernie Sanders: Wahlen sollen staatlich finanziert werden

Harris und Walz aus Milwaukee zugeschaltet

3.01 Uhr: Kamala Harris ließ sich in der Nacht zum Mittwoch von ihrer Wahlveranstaltung in Milwaukee zum Parteitag in Chicago zuschalten. Sie bedankte sich für die Nominierung und versprach den Delegierten, sich in zwei Tagen wiederzusehen. Harris wird nach dem Programm des Parteitags am Freitag (Ortszeit) sprechen