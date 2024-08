Donald Trump stellt das geplante TV-Duell mit Kamala Harris bei ABC News infrage. Sonderermittler Jack Smith will weiter gegen Trump prozessieren. Alle Informationen im Newsblog.

"Hast du Angst?": Harris-Team macht sich über Trump lustig

14.24 Uhr: Donald Trump äußert immer wieder seine Zweifel an der anstehenden TV-Debatte mit Kamala Harris . Zuletzt bezeichnete er unter anderem den übertragenden Sender ABC News als unpassend.

Auf diese Äußerungen reagiert Harris' Team nun mit einem Seitenhieb auf X. Dabei postete das "Kamala HQ" ein Video mit Interview-Ausschnitten von Trump. Darin moniert dieser etwa: "Warum sollte ich eine Debatte mitmachen? Gerade führe ich in den Umfragen – und jeder kennt sie, jeder kennt mich".

Das Harris-Team unterlegte Trumps Äußerungen in dem geposteten Video allerdings mit dem Gackern eines Huhnes. Der Account schrieb in den Post außerdem "Hast du Angst, Donald Trump ?" und ergänzte ein Hühnchen-Emoji.

Ex-Demokratin unterstützt Trump

Mit Blick auf die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine sagte die frühere Soldatin der Nationalgarde, Trump werde im Amt als Erstes dafür sorgen, die USA "von der Schwelle zum Krieg" zurückzuholen. Die demokratische Kandidatin, Vizepräsidentin Kamala Harris, stehe hingegen für die Beschneidung von Freiheit und für Machtmissbrauch, meint Gabbard.

Gabbard bewarb sich 2020 um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten - hatte aber keine ernsthaften Chancen und stellte sich nach der Aufgabe ihrer eigenen Ambitionen hinter Joe Biden , der die Wahl für die Demokraten gewann. Die Abgeordnete aus Hawaii warb in ihrem Wahlkampf damals unter anderem für eine Entmilitarisierung der US-Außenpolitik.

Sonderermittler will Verfahren gegen Trump weiterführen

23.10 Uhr: US-Sonderermittler Jack Smith hat ein Berufungsgericht dazu aufgefordert, das Strafverfahren gegen den früheren Präsidenten Donald Trump in der Dokumenten-Affäre wieder aufzunehmen. Die zuständige Richterin Aileen Cannon hatte das Verfahren Mitte Juli eingestellt. Sie begründete das mit Zweifeln an der rechtmäßigen Ernennung des Sonderermittlers. Smith legte dagegen Berufung ein – und begründete seinen Schritt nun in einem Berufungsschreiben.