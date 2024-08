Aktualisiert am 29.08.2024 - 05:23 Uhr

Donald Trump hat kein Problem mit Aussagen weit unter der Gürtellinie. Jetzt greift er so auch seine Konkurrentin Kamala Harris an.

Auf seiner Plattform Truth Social hat der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump eine vulgäre Bemerkung über seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris verbreitet. Trump schrieb die Nachricht nicht selbst, teilte aber den Beitrag eines anderen Nutzers, der andeutete, dass Harris durch sexuelle Gefälligkeiten in ihrer Karriere vorangekommen sei.

In dem Post ist ein älteres Bild von Kamala Harris zu sehen an der Seite der früheren US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die 2016 im Wahlkampf gegen Trump angetreten war. Dazu der Kommentar: "Lustig, wie sich Blowjobs auf ihre beiden Karrieren unterschiedlich ausgewirkt haben..." Der Beitrag wurde in der Nacht zu Donnerstag von der Plattform offenbar gelöscht.