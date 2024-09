Ausgerechnet jenes Lied, das Donald Trump zu seinem Markenzeichen machte, darf er per Gerichtsentscheid nicht mehr spielen. Warum ihm das bei einer bestimmten Wählergruppe ganz besonders schaden könnte.

Bastian Brauns berichtet aus Washington.

Fast immer, wenn Donald Trump in den vergangenen Jahren einen Wahlkampfauftritt abhielt, rundete er seine langen Reden am Ende mit einem ganz bestimmten Song ab. Zu den Klängen der Soulhymne "Hold On! I'm Comin'" tanzte der Ex-Präsident oftmals noch auf seine ganz eigene Weise. Der leicht hüftsteif wirkende Trump-Tanz mit den angewinkelten Armen wurde über die Zeit sogar zu einer Art Markenzeichen für seine Anhänger. Zu einer Rally von Donald Trump gehört dieses Lied einfach dazu – doch fortan nicht mehr.

Denn mit sofortiger Wirkung darf der Präsidentschaftskandidat "Hold On! I'm Comin'" nicht mehr spielen. Per einstweiliger Verfügung untersagte ihm das am Dienstag ein Bundesrichter in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Der Grund: Die Erben des verstorbenen schwarzen Soulmusikers Isaac Hayes klagten gegen die Verwendung des Lieds durch Donald Trump. Auf verschickte Unterlassungsschreiben der Hayes-Anwälte soll Trumps Wahlkampfteam zuvor schlicht nicht reagiert haben.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen bereits dutzende Künstler öffentlich darüber beklagt hatten, dass Trump ihre Lieder bei seinen politischen Veranstaltungen ohne ihre Zustimmung verwende, ist die Entscheidung zu "Hold On! I'm Comin'" die erste, die rechtliche Konsequenzen für Trump hat. Er darf das Lied nicht mehr spielen. Dazu droht ihm allein für diesen Song eine Nachzahlung von drei Millionen Dollar an die Erben von Isaac Hayes für das Abspielen ohne Lizenz.

Mit den Falschen angelegt

Warum Trump und sein Team ursprünglich ausgerechnet diesen Song aus den Sechzigerjahren, der Zeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, für seine Wahlkampfveranstaltungen ausgesucht haben, ist nicht bekannt. Ob bei der Jahresversammlung des Waffenlobby-Verbandes NRA in Houston im Jahr 2022 oder bei seinen winterlichen Vorwahlauftritten in New Hampshire oder Iowa – überall spielte Trump diesen Soundtrack, der übersetzt so viel heißt: "Wartet nur ab, hier komme ich." In Atlanta hieß es am Dienstag aber nun: "Hold on, Trump!"

Mit den Erben von Isaac Hayes wehren sich jetzt ausgerechnet Vertreter der afroamerikanischen Gesellschaft, die ein deutliches Problem mit Donald Trump haben. Dabei wollte der Ex-Präsident zuletzt gerade bei schwarzen Amerikanern Boden gutmachen. Bei ihrem ersten Erfolg vor dem Gericht in Georgia schwingt bei der Hayes-Familie eine Botschaft an Trump mit: Du hast dich mit den Falschen angelegt.

Mit dunkler Ray-Ban-Sonnenbrille im Gesicht baute sich Isaac Hayes III., der Sohn des verstorbenen Songtexters, vor den wartenden Medien vor dem Gericht in Atlanta auf. Er sagte: "Ich wollte nie, dass dieses Lied mit Donald Trump in Verbindung gebracht wird." Aber ausgerechnet "Hold On! I'm Comin'" habe Trump öfter als jedes andere Lied bei seinen Kundgebungen spielen lassen. Hayes deutete auf die Frauen, die hinter ihm stehen, und griff Trump direkt an. "Ich habe sieben Schwestern. Donald Trump wurde des sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden. Ich weiß, dass mein Vater es nicht gewollt hätte, dass dieser Mann seine Musik spielt", sagte Hayes.

"Eine Frage des Charakters"