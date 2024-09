Falschbehauptungen sind Donald Trumps täglich Brot. Der 78-jährige Republikaner lügt so selbstverständlich wie andere übers Wetter reden. Die "Washington Post" zählte mehr als 30.573 Lügen oder irreführende Behauptungen, die Trump während seiner Amtszeit im Weißen Haus in öffentlichen Statements von sich gab. Und seitdem ist es nicht besser geworden.

So hatte der Ex-Präsident in der Redeschlacht mit Harris behauptet, diese wolle von "Tag eins" ihrer möglichen Präsidentschaft das Fracking beenden, also eine umstrittene Form der Gasgewinnung. Was dies für schlimme Auswirkungen habe, sehe man auch an der Energiewende in Deutschland, die zu einem Kollaps des Energiesystems geführt habe. "Deutschland hat es [Anm.d.Red.: das Verbot von Fracking] probiert und innerhalb eines Jahres sind sie wieder dazu übergangen, konventionelle Kraftwerke zu bauen", sagte Trump.