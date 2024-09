"Er war nicht derjenige, der sich dieses Argument ausgedacht hat", sagte ein Berater. Er nennt Loomer als Grund, die Harris auf X grundlos beschuldigt hatte, im Vorfeld von Trumps Auftritt ihre schwarze Herkunft zu verbergen.

Als Politikerin hatte Laura Loomer in der Vergangenheit eher wenig Erfolg. Sie kandidierte in Florida zweimal für den Kongress, sogar in dem Bezirk, in dem sich Trumps Anwesen Mar-a-Lago befindet. Doch auch ihre Verweise auf die Nähe zum Ex-Präsidenten half nicht: Sie verlor bei beiden Versuchen.

Nach Attentat auf Trump flog sie in seinem Flugzeug mit

Im vergangenen Jahr soll Trump sogar überlegt haben, Loomer in seinen Mitarbeiterstab zu holen. Das konnten seine Berater wohl verhindern, berichtete CNN. Sie selbst hatte gesagt, dass sie gar kein Amt wolle, sondern sich als Fürsprecherin Trumps verstehe und glaube, Trump verdiene uneingeschränkte Loyalität. Dieser lässt sie nahe an sich ran, findet sie in der Menge bei einer Kryptokonferenz und lobt sie laut "Semafor"als eine "fantastische Person".

Dass sie sogar mit Trumps Flugzeug unterwegs ist, in dem seit dem Attentat als Sicherheitsmaßnahme die Zahl der Passagiere reduziert wurde, sieht sie selbst als ein Zeichen, dass der Republikaner sie als wichtig erachtet. "Er wollte, dass ich an dem Tag, an dem er fast ermordet wurde, mit ihm im Flugzeug sitze. Ich war bei ihm. Ich bin mit ihm zur Republican National Convention geflogen, um zu zeigen, dass ich eine vertrauenswürdige Person bin und ihm den Rücken stärke", sagte Loomer.

Heftiger Streit mit Republikanerin Marjorie Taylor Greene

Doch neue Attacken gegen Harris gehen selbst hart gesottenen Rechten wie Marjorie Taylor Greene (Spitzname MTG) zu weit. Loomer hatte in Anspielung auf Harris indische Abstammung auf X unter anderem geschrieben: "Das Weiße Haus wird nach Curry riechen". Wegen dieser Angriffe auf Harris geht Greene geht jetzt auf Konfrontation. Loomers Ausführungen über Harris' Abstammung seien "extrem rassistisch", schrieb sie, "das ist nicht, wofür Präsident Trump steht". Greene rät, dass dieses Verhalten "niemals toleriert werden sollte".