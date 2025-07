Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Lange war es ruhig um das Bündnis Sahra Wagenknecht. Doch jetzt sorgen Gespräche mit der AfD für Schlagzeilen. Wie weit geht die Verbindung zwischen den Parteien? Ist sogar eine Koalition denkbar?

Wie hält es das BSW mit der AfD? Zu dieser Gretchenfrage machen beim BSW am Freitag viele Gesprächspartner die Schotten dicht. Eigentlich schon gegebene Statements werden wieder zurückgezogen oder gleich abgewunken: Man wolle sich zum Verhältnis der Partei zur AfD nicht öffentlich äußern, heißt es da. Nein, danke.

Bei der AfD hingegen ist man aufgeschlossen. Es gebe keinen regelmäßigen Austausch, aber "recht freundliche, menschliche Kontakte" zwischen den beiden Parteien, sagt zum Beispiel Thüringens Co-Landeschef Stefan Möller t-online.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Landeschef, Leif-Erik Holm, bestätigt Kontakte und zeigt sich perspektivisch offen für eine Koalition zwischen AfD und BSW: "Wenn wir damit endlich eine bessere Politik hinbekämen, warum nicht?"

Chrupalla lässt Bombe im TV platzen

Das Verhältnis der Protestparteien am rechten wie am linken Rand des politischen Spektrums steht plötzlich erneut auf der Tagesordnung, weil AfD-Parteichef Tino Chrupalla am Donnerstag eine kleine Bombe platzen ließ: Es gebe Gespräche zwischen der AfD und dem BSW in Sachsen sowie auf Bundesebene, behauptete er da bei "Welt TV". Und zwar "über das, was Deutschland bewegt und wie man Mehrheiten verändern kann".

Von BSW-Chefin Sahra Wagenknecht folgte kurz darauf zwar ein kleines Dementi: "Aktuell" gebe es keine Gespräche auf Bundesebene, sagt Wagenknecht. Sie sei aber offen dafür. Und auf Landesebene habe es ja gerade in dieser Woche Anlass und Gespräch schon gegeben – und zwar in Thüringen. Dort tritt die AfD unter Björn Höcke besonders radikal auf, sein Landesverband steht deswegen für andere Parteien noch weiter hinter der Brandmauer als andere AfD-Verbände.

Der öffentliche Flirt zwischen Chrupalla und Wagenknecht wirft einige Fragen auf. Erstens: Wie gut ist das Verhältnis zwischen BSW und AfD schon jetzt wirklich, wie blickt man aufeinander? Und zweitens: Könnte das BSW, das aus der Linken geboren wurde, womöglich in Zukunft mit der AfD koalieren – und ihr so über die Brandmauer hinweg zu erster Regierungsmacht verhelfen?

In Ostdeutschland ist die Frage relevant

Relevant ist die Frage nach einer möglichen Koalition vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD sehr stark abschneidet, aber auch das BSW besser ankommt als im Westen. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel stehen nächstes Jahr Landtagswahlen an. Dort kommen die beiden Parteien jüngsten Umfragen zufolge zusammen auf 38 beziehungsweise 35 Prozent.

Mit mehr als 40 oder 45 Prozent kann es unter bestimmten Umständen schon für eine Regierung reichen. Abhängig ist das davon, wie viele kleine Parteien aus dem Landtag fliegen.

Ein so großer Aufwuchs ist nicht sehr wahrscheinlich, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Fraglich ist nur, ob die beiden Parteien unter Chrupalla und Wagenknecht überhaupt wollen, was ihre Chefs da andeuten – oder ob es sich vielmehr um einen strategischen Kniff handelt, der beiden hilft.