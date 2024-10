Inmitten globaler Krisen und des chaotischen Wahlkampfs in den USA sehnen sich viele Amerikaner nach Normalität. Das zeigte ausgerechnet die TV-Debatte der Vize-Präsidentschaftskandidaten. Und darin liegt eine große Gefahr für Donald Trump.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Nichts scheint normal an diesem Abend in Amerika. Dabei vergeht inzwischen kaum ein Tag, an dem solche Nachrichten nicht auf die Menschen einprasseln: Im Nahen Osten hat der Iran rund 200 Raketen auf Israel abgeschossen. Zeitgleich töteten Terroristen in Jaffa unschuldige Passanten. In der Ukraine hat die russische Armee die Bergarbeiterstadt Wuhledar eingenommen. In Washington, nur ein paar Schritte von der Connecticut Avenue entfernt, saß eben noch der US-Präsident im "Situation Room", dem Lagezentrum des Weißen Hauses.

Seit Tagen regnet es in der US-Hauptstadt für diese Jahreszeit ungewöhnlich viel. Ein Stück weiter südlich sind wegen der Flutfolgen nach dem Hurrikan Helene mindestens 160 Menschen gestorben. Die Zahl könnte in den kommenden Tagen weiter steigen. Joe Biden, eben noch Krisenmanager für den Nahen Osten, ist jetzt nach North Carolina unterwegs, um Präsenz bei den Hurrikan-Opfern zu zeigen.

Das Chaos in der Welt macht auch vor Amerika keinen Halt. Und zu alledem befindet sich auch noch der Präsidentschaftswahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris in seiner polarisierenden Endphase. Die Spannung angesichts der Bedeutung dieser Wahl liegt in der Luft. Republikaner und Demokraten beschuldigen sich gegenseitig, bei einem Sieg des Gegners am 5. November würde das Land zugrunde gehen.

Amerikaner suchen einen Ausweg

An diesem Abend, gleich neben dem Weißen Haus in einem Bürogebäude an der Connecticut Avenue, haben sich in einem kleinen unscheinbaren Raum im 4. Stock rund 20 Menschen versammelt. Sie sind gekommen, um einen Weg aus diesem Chaos zu finden. Sie wollen heute, anders als von vielen Medien versprochen, kein spektakuläres politisches Feuerwerk erleben.

Sie sehnen sich nach Normalität und hoffen, diese ausgerechnet in der Fernsehdebatte zwischen J. D. Vance und Tim Walz zu finden – den Stellvertretern von Donald Trump und Kamala Harris. Drei große Bildschirme hängen an den Wänden in diesem kleinen Raum. Dazwischen mehrere Stuhlreihen und ein paar Sofas. Auf einem Tisch am Eingang liegen zwei Stapel farbiger Papierkarten: rote und blaue. Jeder Besucher – sei er Republikaner oder Demokrat – bekommt jeweils eine. Mit ihnen sollen sie später signalisieren, ob ihr nächster Gesprächsbeitrag zugunsten der Republikaner (rot) oder der Demokraten (blau) ausfällt.

Der Grund für diese Methode: Sie soll eine geregelte, respektvolle Diskussion ermöglichen und vermeiden, dass eine Seite den Dialog dominiert. Der Rahmen, in dem die rund 20 Amerikaner das tun, ist besonders: Denn diese "Watch Party" zur Fernsehdebatte zwischen Tim Walz und J. D. Vance wird von "Braver Angels" bestritten. Das ist eine seit sieben Jahren bestehende Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die politische Spaltung in den USA zu überwinden.

Die grundlegenden Teilnahmevoraussetzungen der "Braver Angels" liegen auf den Plätzen für die Besucher aus. Was nach Regeln für eine Schulklasse klingt, sind Leitplanken für Amerikaner, die einen Ausweg suchen.

"Wir äußern unsere Meinungen frei und vollständig, ohne Angst."

"Wir behandeln Menschen, die nicht unserer Meinung sind, mit Ehrlichkeit, Würde und Respekt."

"Wir schätzen die Gelegenheit, mit Andersdenkenden zu sprechen."

"Wir glauben, dass jeder von uns blinde Flecken hat, und dass niemand es nicht wert ist, gehört zu werden."

"Wir suchen nach Gemeinsamkeiten, wo sie existieren, und versuchen, Wege zu finden, zusammenzuarbeiten."

"Bei 'Braver Angels' belehrt keine Seite die andere, was sie denken oder sagen sollte."

Viele sehnen sich nach Normalität

Mit diesen Grundsätzen im Hinterkopf beginnt die Debatte. Und Walz und Vance tauschen sich tatsächlich weitgehend ruhig und fast sachlich aus. Die aggressive Rhetorik der vergangenen Wochen scheint weg zu sein. Gesprochen wird über Themen wie Einwanderung, über das Gesundheitswesen und die Wirtschaft. Doch der Austausch bleibt respektvoll, ohne persönliche Angriffe oder überspitzte Polemik.