Das Bild eines verzweifelten Verlierers

Der Sonderermittler Jack Smith zeichnet in seiner Anklage das Bild eines verzweifelten Kandidaten, der bereit war, jede Regel und jedes Gesetz zu brechen, das nötig war, um irgendwie an der Macht zu bleiben. Trump hat laut Smith in erheblichem Maße seine Wahlkampfinfrastruktur und private Netzwerke genutzt, um das Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu manipulieren. Diese Versuche mündeten schließlich in seinem stundenlangen Nichteingreifen beim Sturm auf das Kapitol. Trump nahm also sogar in Kauf, dass eine nationale Notlage entsteht. Womöglich hoffte er sogar darauf, den Notstand ausrufen zu können.