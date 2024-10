Harris' und Waltz' Wahlkampagne werde für ihre "guten Vibes" (zu Deutsch: Schwingungen oder Stimmung) gelobt. Wahlen würden aufgrund von solchen Vibes gewonnen, so Colbert zu Harris, die Menschen wollten jemanden wählen, mit dem sie einfach ein Bier trinken könnten. "Möchtest du ein Bier mit mir trinken?", lud Colbert Harris ein. "Dann kann ich den Leuten erzählen, wie das so war".

Demokratin mit starken Worte zur Außenpolitik

In einer deutlichen Ansprache an die Zuschauer betonte Harris die Bedeutung starker Allianzen und nannte dabei explizit die Nato. "Wir müssen fest zu unseren Prinzipien stehen und unsere Verbündeten unterstützen. Die Nato ist das stärkste Militärbündnis, das die Welt je gesehen hat." Auch zur Situation in der Ukraine bezog sie klar Stellung: "Wir müssen an der Seite unserer Freunde in der Ukraine stehen, wo Russland versucht, Grenzen mit Gewalt zu verändern."