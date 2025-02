Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Migration, AfD, Demokratie – da war doch noch was. Ach ja, auch die Wirtschaft entscheidet über die Wahl 2025. Um die Wirtschaft steht es schlecht.

Robert Habeck hatte Glück: Niemand interessierte sich für ihn. In der vergangenen Woche stellte der Wirtschaftsminister seinen Jahreswirtschaftsbericht vor, das ist in normalen Zeiten ein Ereignis mit großer Medienresonanz und politischem Tamtam. Aber im Bundestag duellierten sich Olaf Scholz und Friedrich Merz, Topthema waren die Migration und die Mehrheit der Union mit der AfD; Habeck wurde in den Schlagzeilen nach hinten durchgereicht.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Ein Glück war das für ihn, weil die schlechte Nachricht, die er zu verkünden hatte, unterging: Die deutsche Wirtschaft wird auch 2025 kaum wachsen – statt um 1,1 Prozent, wie bisher vorausgesagt, nur um mickrige 0,3 Prozent. Das nennt man Stagnation. In Habecks Prognose sind zudem die Zölle noch gar nicht eingepreist, die Donald Trump in großem Stil einführen will. Wenn daraus ein ernster Handelskonflikt erwächst, was wahrscheinlich ist, könnte das Deutschland noch einmal 0,5 Prozent Wachstum kosten. Aus Stagnation wird Rezession.

Die nackten Zahlen zeigen: Die Wirtschaftspolitik der Regierung Scholz endet in der Krise. Unter der Regie des Wirtschaftsministers Habeck ist das Land nicht stärker, sondern schwächer geworden.

Friedrich Merz verspricht, Deutschland wieder auf einen Erfolgskurs zu führen; seine "Agenda 2030" sieht Steuersenkungen für Unternehmen vor, außerdem Bürokratieabbau, Einschnitte beim Bürgergeld. Zwei Prozent Wachstum jährlich hält er für möglich. Zwei Prozent, das klingt bescheiden. Tatsächlich ist dieses Ziel nicht nur ambitioniert, sondern sehr schwer zu erreichen, wenn überhaupt. Denn: Nicht nur die Wirtschaftspolitik ist gescheitert. Sondern auch die deutsche Wirtschaft steht vor dem Scheitern. Das klingt brutal. Aber die ganze Dramatik der Lage erschließt sich nicht beim Blick auf die letzten drei Jahre. Sondern erst beim Blick auf die letzten drei Jahrzehnte.

Die Geschichte von Mercedes und Bosch

Deutschlands Volkswirtschaft hat eine atemberaubende Erfolgsgeschichte geschrieben. Es ist die Geschichte des Exportweltmeisters, der die besten Autos der Welt baut, dessen Maschinenbau auf allen Kontinenten einen legendären Ruf genießt. Die Geschichte von Mercedes und Bosch, der Chemieriesen Bayer und BASF, auch die Geschichte der "Hidden Champions" im Mittelstand, deren Namen kaum jemand kennt, deren Produkte aber rund um die Erde begehrt sind. Diese Geschichte geht zu Ende, egal wer regiert.

Warum? Weil das Zeitalter der Globalisierung Geschichte ist. Freier Handel und fairer Wettbewerb waren Fundamente dieses weltweiten Wirtschaftsmodells. Kein anderes Land hat davon so profitiert wie Deutschland – und China, das zur globalen Macht aufgestiegen ist. Chinas Aufstieg war wiederum ein Wachstumsprogramm für Deutschland. In China haben die Dax-Konzerne investiert, nach China haben sie exportiert, dort haben sie jahrelang viel Geld verdient. Vor allem dort. Aber auch in anderen Ländern Asiens, in Amerika, eigentlich überall. Globalisierung eben.

Eine Ära der Rivalität hat begonnen

Donald Trump schafft diese Wirtschaftsordnung ab. America first, die Zölle, sein ganzes imperiales Gehabe: Für Trump ist der Welthandel ein Nullsummenspiel. Was Amerika gewinnt, muss China verlieren. Oder Europa. Generationen von Volkswirten haben gezeigt, dass das nicht stimmt; vom freien Welthandel können alle profitieren. Aber jetzt dominiert politische Macht die ökonomische Vernunft. Eine Ära der geopolitischen Rivalitäten hat begonnen, die wirtschaftliche Kooperation ist ihr Opfer. Vom einstigen Exportweltmeister Deutschland heißt es nun, er sei doch leider sehr abhängig vom Export.

Scholz hat sich als Kanzler dafür eingesetzt, dass Industriearbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben. Er trat in Wolfsburg in der Betriebsversammlung von Volkswagen auf. Er stellte sich in Duisburg an die Seite der Betriebsräte von Thyssenkrupp. Habeck propagierte milliardenschwere Hilfen für die Elektromobilität bei Volkswagen und für grünen Stahl bei Thyssenkrupp. Scholz und Habeck haben versucht, das alte Industriemodell, die Basis unseres Wohlstands, zu retten.

Gleiches Ziel, andere Mittel