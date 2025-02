Altkanzler und Russland-Lobbyist Gerhard Schröder ist psychisch erkrankt und in einer Klinik. Damit entgeht er einer heiklen Befragung, die ihn und seine SPD kurz vor der Wahl in Bedrängnis hätte bringen können.

Es ist ein denkwürdiger Augenblick: Altkanzler Gerhard Schröder wird auf absehbare Zeit nicht vor dem Untersuchungsausschuss zur Gaspipeline Nord Stream 2 aussagen. So viel steht derzeit fest. Der Grund dafür ist ein Attest über eine Burn-out-Diagnose, das Schröder der Landtagsverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt hat.

Hinterzimmergespräche in Schwerin

Schwesigs Staatskanzlei unter Druck

Am 23. Januar, als Schröder eigentlich erstmals befragt werden sollte, sagte Matthias Warnig aus, der ehemalige Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG: Entstanden sei die Idee zur Klimastiftung in seinem Unternehmen. Schwesigs Staatskanzlei behauptet hingegen seit fast drei Jahren das Gegenteil: Die Idee sei in der Landesregierung entstanden, der damalige Energieminister Christian Pegel habe sie entwickelt.

Schröder konnte nicht vom Ausschuss befragt werden. Er hatte sich einen Tag zuvor krankheitsbedingt abgemeldet. Ein Antrag der Grünen, es solle für Schröder eine Sondersitzung noch vor der Bundestagswahl anberaumt werden, fand keine Mehrheit. Der nächste Termin sollte am 7. März sein, das Attest bescheinigt Schröder nun aber, nicht teilnehmen zu können. Sein Anwalt bestätigte den Nachrichtenagenturen dpa und AFP, Schröder lasse sich derzeit in einer Klinik behandeln.

Auch Ministerpräsidentin soll noch aussagen

Die Nachrichtenagentur dpa zitierte aus der ärztlichen Stellungnahme, Schröder sei "weder aktuell noch in absehbarer Zeit den körperlichen und psychischen Belastungen durch eine längere – insbesondere öffentliche – Befragung in einem Untersuchungsausschuss gewachsen". Im Gegenteil würde sie "seinen Gesundheitszustand weiter verschlechtern und schlimmstenfalls zu einer totalen Dekompensation führen". So wird in der Medizin ein Zustand beschrieben, in dem die Heilung deutlich erschwert ist.