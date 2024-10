So kam die neue Mpox-Variante her

Milliarden Dollar kostet der Wahlkampf in den USA. Ebnet Geld Kamala Harris oder Donald Trump den Weg ins Weiße Haus? Politologe Jörg Hebenstreit erklärt, welche Rolle Finanzen im US-Wahlkampf wirklich spielen.

Geld, sehr viel Geld verschlingt der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten; Demokraten und Republikaner treten mit Milliardensummen gegeneinander im Kampf ums Weiße Haus, den Senat und das Repräsentantenhaus an. "Schwindelerregend" nennt Jörg Hebenstreit, Politologe und Experte für US-Wahlkampffinanzierung, die Gesamtsumme von 16 Milliarden Dollar, auf die es am Ende hinauslaufen könnte.

Warum ist überhaupt derart viel Geld im Spiel bei den Wahlkämpfen in den USA? Welche Auswirkungen hat das auf die amerikanische Demokratie? Und wer hat das Geld am nötigsten – Harris oder Trump? Diese Fragen beantwortet Jörg Hebenstreit im Gespräch.

t-online: Herr Hebenstreit, Donald Trump und Kamala Harris werfen im Kampf ums Weiße Haus mit dem Geld nur so um sich. Ist das Präsidentenamt nur noch eine Frage des Geldes?

Jörg Hebenstreit: Das Präsidentenamt ist nicht käuflich, aber Geld spielt eine gewaltige Rolle im US-Wahlkampf. Wir bewegen uns mittlerweile auf die Gesamtsumme von 16 Milliarden Dollar zu, das sprengt jeden Rahmen der bisherigen Wahlkampfzyklen. Wobei diese Summe selbstverständlich nicht allein die Präsidentschaftswahl betrifft: Es wird ja auch das gesamte Repräsentantenhaus am 5. November neu gewählt, dazu ein Drittel des Senats.

Rund 14 Milliarden Dollar Gesamtkosten verschlang der US-Wahlkampfzyklus 2020 mit dem Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden an der Spitze: ein Spitzenwert. Nun sind es 2024 nochmals etwa zwei Milliarden Dollar mehr. Wo soll das enden?

Das ist eine gute Frage. Die Summen sind schwindelerregend, es wird mehr und mehr. Persönlich habe ich es nicht für möglich gehalten, dass die Gesamtkosten im Vergleich zu 2020 nochmals derart in die Höhe schießen. Um einmal das Verhältnis zu verdeutlichen: In Deutschland kostet ein Bundestagswahlkampf ungefähr 100 Millionen Euro insgesamt. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen.

Der US-Politiker Jesse Unruh hat in den Sechzigerjahren Geld als die "Muttermilch" der Politik bezeichnet. Sind Wahlen in den USA tatsächlich noch Wahlen oder eher Auktionen, bei denen der Reichere gewinnt?

Tatsächlich war es eine der Kernfragen meiner Promotionsarbeit, ob sich am Ende des Tages die Kandidaten mit dem meisten Geld durchsetzen. Wenn man sich das statistisch anschaut, ist es in 90 bis 95 Prozent der Fälle auch so.

Zur Person Jörg Hebenstreit, Jahrgang 1987, ist promovierter Politikwissenschaftler und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2019 erschien Hebenstreits Buch "Wahlkampffinanzierung und Demokratie in den USA".

Also doch alles eine Frage des Geldes?

Moment! Diese Tatsache verführt die Medien bisweilen zu dem falschen Schluss, dass Wahlen in den USA käuflich wären. Es gibt allerdings Gründe dafür, warum manche Kandidaten mehr Geld als andere bekommen. Diese Leute haben oft mehr Erfahrung, höhere Integrität oder schlichtweg weniger auf dem Kerbholz. Zudem müssen wir die politische Ebene betrachten, um die es jeweils geht. Je höher das umkämpfte Amt ist, desto weniger gibt Geld den Ausschlag.

Dafür setzen Harris und Trump aber beträchtliche Summen ein …

Das Geld hat irgendwann einen abnehmenden Nutzen für diejenigen, die es einsetzen. Ja, Geld ist wichtig für einen Kandidaten, um sich bei den Wählern bekannt zu machen. Die Wähler sollen wissen, wer man ist, wofür man steht und was man erreichen will im Falle eines Wahlsiegs. Wenn diese Botschaft erst mal draußen ist, dann nutzen die nächsten 100 Millionen Dollar immer weniger. Nun treten Donald Trump und Kamala Harris gegeneinander an – und es dürfte so gut wie keinen Menschen in den USA geben, der nicht weiß, wer diese Leute sind.

Trump dürfte als selbst ernannter Immobilientycoon, TV-Entertainer und Ex-Präsident den noch größeren Bekanntheitsgrad haben.

Kamala Harris braucht das Geld dringender, ja. Sie kam durch den Verzicht Joe Bidens auf die Kandidatur spät ins Rennen, es gab keine Vorwahlen, und ihre Zeit als Vizepräsidentin wird in der Tendenz eher negativ beurteilt.

Wenn so viel Geld gar nicht im US-Präsidentschaftswahlkampf benötigt wird, dient es dann irgendwann nicht nur noch der symbolischen Überflügelung des Gegners?