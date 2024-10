Gegen den Wind können wir uns im Zweifel schützen. Die neueren Häuser hier müssen seit dem Hurrikan "Charlie" im Jahr 2004 nach anderen Vorschriften gebaut werden. Aber wie in Deutschland werden hier alte Häuser nicht einfach abgerissen, nur weil sich die Baurichtlinien geändert haben. Für alte Häuser ist das also ein Problem. Die Warnungen vor der Sturmflut sind schon enorm. Hier sollen es zwei bis vier Meter sein, in Richtung Tampa sogar bis zu fünf Meter. Da wird eine gewaltige Menge Wasser kommen. Das bleibt eben nicht nur am Strand, sondern drückt über die Flüsse bis zu uns ins Landesinnere rein. Das ist im Prinzip wie in Deutschland, wenn ein Orkan über der Nordsee entsteht und die Sturmflut bis nach Hamburg kommt.