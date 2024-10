Seit Tagen schlägt das neue Buch von Investigativjournalist Bob Woodward im politischen Washington hohe Wellen. "War", so der Titel, erscheint in wenigen Tagen und damit mitten in der Endphase des Präsidentschaftswahlkampfes. Wie bei Woodward üblich, enthält auch sein neuestes Werk brisante Informationen über Vorgänge aus der Schaltzentrale der Weltmacht USA . Das renommierte Politikmagazin "Foreign Policy" nennt dessen Inhalt "explosiv".

Woodward schreibt nun, dass diese Eskalationsrhetorik schon 2021, also ein Jahr vor dem Ukraine-Überfall, zum Repertoire der Diplomaten zählte. Demnach warnte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin den russischen Außenminister Sergej Lawrow im Gespräch vor einer großangelegten Invasion der Ukraine: "Ich reagiere nicht gut auf Drohungen", antwortete der Putin-Vertraute daraufhin, laut Woodward. "Herr Minister", soll Austin nach Angaben des Autors geantwortet haben, "ich bin der Anführer des mächtigsten Militärs in der Geschichte der Welt. Ich mache keine Drohungen."

Biden: "Dieser verdammte Putin"

Interessant ist auch, was der Enthüllungsjournalist über das Verhältnis von Joe Biden und Barack Obama herausgefunden haben will. Demnach soll sich der amtierende US-Präsident nicht besonders wohlwollend über seinen früheren Chef im Weißen Haus geäußert haben. Hinsichtlich der bereits 2014 erfolgten Annexion der Krim durch russische Truppen sagte Biden demnach rückblickend: "Barack hat nichts getan. Wir haben Putin die Lizenz erteilt, weiterzumachen. Ich werde diese Lizenz zurücknehmen." Es sind schwere Vorwürfe gegenüber seinem Amtsvorgänger.

Was Biden von Putin hält, darüber will Woodward in zahlreichen Hintergrundgesprächen auch einiges erfahren haben. "Dieser verdammte Putin", sagte Biden demnach zu Beratern im Oval Office, nicht lange nach Russlands Einmarsch in der Ukraine. "Putin ist böse. Wir haben es mit dem Inbegriff des Bösen zu tun".