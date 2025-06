Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Annalena Baerbock ist die neue Präsidentin der UN-Generalversammlung. Es ist ein Amt mit großer Symbolkraft, aber kaum echter Macht. Was hinter dem Schritt der früheren deutschen Außenministerin steckt und was von ihr zu erwarten ist.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Das Störfeuer kam erwartungsgemäß von den Russen. Sie erhoben Einspruch, bevor Annalena Baerbock als frühere deutsche Außenministerin am Montag in New York zur neuen Präsidentin der 80. Generalversammlung gewählt werden konnte.

Aus deutschen Diplomatenkreisen hieß es, die Order dazu sei von ganz oben, also aus dem Kreml selbst, gekommen. Aber mehr als Symbolik blieb Wladimir Putin und seinen Vollstreckern nicht. Auf Antrag konnte Russland die Wahl Baerbocks, bei der es keine Gegenkandidaten gab, lediglich leicht verzögern, und zwar indem eine geheime Abstimmung gefordert wurde.

Was dann auch so geschah: Von 188 Mitgliedern der Generalversammlung erhielt Baerbock 167 Stimmen. 14 Nationen waren abwesend. Und auf sieben Stimmzetteln wurde der Name der deutschen Karrierediplomatin Helga Schmid verzeichnet. Sie war ursprünglich für den Posten vorgesehen, musste aber zugunsten von Baerbock weichen, die für diesen Machtanspruch auch viel Kritik einstecken musste. Siebenmal Helga Schmid auf Stimmzetteln, obwohl die gar nicht zur Wahl stand – auch das könnte eine konzertierte Störaktion der Russen, gemeinsam mit verbündeten Staaten wie Nordkorea, gewesen sein.

Überladene Vorstellungen

Das Amt, das Baerbock nun für ein Jahr bekleiden darf, ist aber eben auch vor allem ein symbolisches. Auch die Präsidentschaft der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung ist von prozeduraler und zeremonieller Natur. Baerbock verfügt über keine Entscheidungsgewalt in legislativer, finanzieller oder sicherheitspolitischer Hinsicht und ist zudem vom Konsens aller 193 Mitgliedstaaten abhängig. Deren Wünsche müssen berücksichtigt und eingebunden werden. Viele von ihnen, wie etwa Russland haben eigenen Blockadeinteressen.

Kurz: Baerbocks Macht als neue Präsidentin liegt insbesondere im sogenannten Agenda-Setting, also der Themensetzung, in der Moderation und Vermittlung bei Streitigkeiten. Sie bildet gewissermaßen die symbolische Führung der UN-Generalversammlung und kann sich bemühen, auch die Zivilgesellschaft und die Öffentlichkeit in die Prozesse einzubinden. Mit anderen Worten: Sie hat Einfluss, aber ohne eigene Autorität. Das Amt ist letztlich aber das, woran Baerbock ganz fest glaubt, nämlich personifizierte Soft Power.

Gemessen an der beschränkten Macht dieses auch zeitlich begrenzten Amtes, hat Annalena Baerbock ihren Schreibtisch daum wohl auch ziemlich vollgepackt mit Dingen, die sie innerhalb eines Jahres gerne trotzdem erreichen möchte. Dazu gehört die Koordination der Wahl des nächsten UN-Generalsekretärs, wobei hier vor allem die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats ihre Vorstellungen umsetzen wollen werden.

Sowohl in ihrer Bewerbungsrede am 15 Mai als auch in ihrer heutigen Antrittsrede legte Baerbock ihre großen weiteren Pläne vor. Demnach sieht sie sich und ihre Rolle gewissermaßen als Retterin der UN, die sich in einer düsteren, globalen Lage behaupten müsse. "Existentiell – Dieses Wort habe ich in den vergangenen Wochen am häufigsten gehört", sagte Baerbock am 15. Mai und wiederholt auch heute, wie herausfordernd diese Zeiten wären.

Deshalb sei eine große Reform der UN unbedingt notwendig, so Baerbock nach ihrer Wahl in New York. "Mein erstes Hauptziel wird es sein, die Mitgliedstaaten bei der Erneuerung, Neuausrichtung und der Stärkung unserer Organisation zu unterstützen", sagte sie.

Wie soll das gelingen?

Wer die langwierigen, oftmals Jahre und Jahrzehnte dauernden Prozesse bei den Vereinten Nationen kennt, ahnt, dass Baerbocks Ambitionen gut klingen, sich aber kaum in so kurzer Zeit umsetzen lassen werden. Gleiches gilt für die Klimakrise, der die Grünen-Politikerin eine ganz besondere Priorität einräumen möchte. "Ich werde auch einer der größten Bedrohungen unserer Zeit besondere Aufmerksamkeit schenken: der Klimakrise", sagte sie.