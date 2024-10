Schon bevor in den meisten US-Bundesstaaten abgestimmt wird, ist vielerorts klar, wer welche Staaten für sich entscheiden wird. Anders sieht es in den Swing States aus. Doch warum sind sie so unentschlossen?

Wenn am 5. November in den USA ein neuer Präsident gewählt wird, ist schon jetzt klar, dass das Ergebnis äußert knapp ausfallen wird: In nationalen Umfragen lag zuletzt die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, leicht vor dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Doch trotz dieses schmalen Vorsprungs betonen Umfrageexperten immer wieder, dass nationale Umfragen in den USA insbesondere bei sehr knappen Ergebnissen weniger aussagekräftig sind. Denn entscheidend ist nicht, wer am Ende die meisten Stimmen erhält, sondern wer in den einzelnen Bundesstaaten mehr Wahlleute für sich gewinnen kann.

Betont wird dabei zudem, dass es dabei nicht auf die Ergebnisse in allen Bundesstaaten, sondern vor allem auf die in den sogenannten Swing States ankommen wird. Doch um welche Staaten handelt es sich genau und warum sind sie so wichtig?

Sieben Schlüsselstaaten

Für die aktuelle Präsidentschaftswahl geht es vor allem um sieben Bundesstaaten, in denen ein besonders knappes Rennen erwartet wird: Im Nordosten kommt es auf mehrere Staaten aus dem sogenannten Rust Belt an. Einer Region also, die vor einigen Jahren noch das Zentrum der amerikanischen Stahlindustrie war: Wisconsin, Michigan und Pennsylvania.

Im Südosten kommen dazu die beiden Bundesstaaten Georgia und North Carolina, die zuletzt vor allem von dem Hurrikan "Helene" getroffen wurden. Im Südwesten liegen mit Nevada und Arizona zwei weitere Bundesstaaten, in denen Trump und Harris sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern dürften.

Dass das Ergebnis in nur wenigen Bundesstaaten die gesamte Wahl mitentscheiden kann, liegt auch an dem Wahlsystem: Die Präsidentschaftswahl wird nicht automatisch von demjenigen gewonnen, der national am Ende die meisten Stimmen erhält. Sondern: Die Wahl wird von dem Kandidaten gewonnen, der die meisten Wahlleute hinter sich vereinen kann. Diese werden gewonnen, indem ein Kandidat in einem einzelnen Bundesstaat die meisten Stimmen erhält.

Wie viele Wahlleute in einem Bundesstaat gewonnen werden können, hängt unter anderem davon ab, wie viele Menschen in einem Staat leben. In Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten Staat der USA, sind es 55 an der Zahl. In dünner besiedelten Staaten wie etwa Alaska oder Delaware geht es dagegen nur um drei Wahlleute.

Wahlleute vor absoluten Stimmen

Durch dieses System ist es theoretisch möglich, dass ein Kandidat am Ende absolut die meisten Stimmen erhält, aber trotzdem die Wahl verliert. Zuletzt war das 2016 der Fall: Damals erhielt Hillary Clinton fast drei Millionen Stimmen mehr als Donald Trump, der allerdings mehr Wahlleute für sich gewann, die ihn zum Präsidenten wählten.

Die Wahlleute werden in der Regel nach dem "Winner takes all"-Prinzip vergeben: Wer innerhalb eines Bundesstaats die meisten Stimmen erhält, für den stimmen auch alle Wahlleute des Staates. Ausnahmen gibt es lediglich in Maine und Nebraska: Dort werden auch einzelne Wahlleute proportional zum Wahlergebnis verteilt. Allerdings geht es in beiden Staaten auch "nur" um jeweils vier Wahlleute.

