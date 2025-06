Andere betrachten die Kosten aus politischer Sicht. Trump will den Staat verschlanken und entlässt massiv Staatsbedienstete. Allein im Ministerium für Kriegsveteranen fallen 83.000 Stellen weg. "Ich habe Probleme damit, die Kosten gegenüber Veteranen zu vertreten, die vielleicht gerade gefeuert wurden", so der demokratische Senator Richard Blumenthal in einer Anhörung.

Und Trump? Der denkt viel größer. "Peanuts im Vergleich zum symbolischen Gegenwert", entgegnete er seinen Kritikern.

Dem US-Präsidenten geht es um die symbolische Botschaft an die Welt. Und ein bisschen auch um sich. Mögliche Störer warnt er schon mal vorab: "Diejenigen, die protestieren wollen, werden mit massiver Gewalt konfrontiert."

Die politische Bedeutung

Militärparaden hat es immer gegeben. Auch in Washington. Doch fällt dieser Aufzug in eine politisch heikle Zeit. Trump regiert derzeit bevorzugt mit Executive Orders – Durchführungversordnungen. In Kalifornien setzt er seine Migrationspolitik mit der Nationalgarde durch. Texas soll folgen. Trump testet derzeit das demokratische Machtgefüge in den USA.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg warnt: "Solche aufwändigen Paraden werden oft mit autokratischen Systemen in Verbindung gebracht und sind in der jüngeren US-Geschichte eher ungewöhnlich." Der Podcast "Meidas Touch" fühlte sich gar an eine "Parade im Nürnberg-Stil" erinnert. Die "New York Times" notiert: "Es sieht vielmehr so aus, dass das Militär politisch instrumentalisiert wird. Es richtet seine Kräfte nach innen, nicht auf äußere Gegner."

Es geht nicht um den Aufmarsch als solchen, sondern um Trumps Instrumentalisierung. Aber selbst die Trump nicht wohlgesinnte Zeitschrift "The Atlantic" urteilt zurückhaltend: "Manchmal ist eine Parade nur eine Parade. Nicht alles, was Trump unternimmt, untergräbt die Demokratie."

Das Original (und die politische Lehre)

In Trumps erster Amtszeit lud Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Kollegen aus Washington zum Staatsbesuch nach Paris ein. Am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, gab es eine Militärparade mitten in Paris. Wie jedes Jahr.

Trump war von der Parade angetan. So etwas wollte er auch in Washington erleben. Am Samstag ist es so weit.