Den Bundesstaat Georgia gewann Joe Biden 2020 mit nur knapp 12.000 Stimmen Vorsprung. Bis heute werfen Donald Trump und seine Unterstützer den Behörden vor, das Ergebnis sei falsch. Die Wahlhelfer stehen unter enormem Druck.

David Schafbuch berichtet aus Atlanta

Es ist ein sehr ruhiger Morgen in dem Wahllokal in der Innenstadt von Atlanta. Lediglich ein Polizist in Uniform hat soeben in dem schmucklosen Behördengebäude seine Stimme abgegeben.

Bis zum 1. November konnten Wähler hier in der Hauptstadt von Georgia und anderen Wahlbüros das sogenannte "Early Voting" nutzen: also schon vor dem eigentlichen Wahltag am 5. November vorzeitig ihre Stimme abgeben. Dadurch soll der Wahlprozess entzerrt werden. Die Methode wird immer beliebter: In der Summe wurden in Georgia bereits jetzt mehr als die Hälfte der Stimmen abgegeben, die insgesamt 2020 in dem Bundesstaat gezählt wurden. Auch andere Bundesstaaten nutzen diese Möglichkeit.

An diesem Morgen aber bleiben viele Stühle, die für wartende Wähler aufgestellt sind, leer. Die Pressesprecherin des Landkreises Fulton County, Regina Waller, hat trotzdem einen vollen Terminkalender. Etliche Journalisten würden von ihr wissen wollen, wie die Wahl in Georgia genau abläuft.

Waller begründet das Interesse so: Georgia war schon in der vergangenen Präsidentschaftswahl sehr umkämpft. Als Swing State werde das auch bei der aktuellen Wahl wohl wieder der Fall sein, sagt sie. Der Landkreis Fulton, der mit Atlanta die größte Stadt des Bundesstaats einschließt, ist der bevölkerungsreichste in Georgia. Deswegen seien alle Augen auf Fulton County gerichtet, erklärt Waller, während sie durch das kleine Wahllokal führt.

Das Interesse an Georgia ist auch deshalb so groß, weil in keinem anderen Bundesstaat das Ergebnis bei der Präsidentschaftswahl vor vier Jahren knapper war. Gerade einmal 0,2 Prozentpunkte Vorsprung reichten Joe Biden, um in Georgia zu gewinnen. Das Ergebnis war 2020 Nährboden für Donald Trumps Verschwörungstheorie, dass er um den Sieg gebracht worden sei. Beweise hat der 78-Jährige dazu bis heute nicht. Im Gegenteil: Mehrere Nachzählungen bestätigten das Ergebnis.

Vier Jahre später steht Georgia erneut vor einer äußerst knappen Wahl – und es zeigt sich schon jetzt, dass das Ergebnis noch heftiger angefochten werden könnte.

Trump wollte Stimmen "finden"

2020 hatte Donald Trump in dem Bundesstaat zunächst zu einem frühen Zeitpunkt der Auszählung vor Joe Biden gelegen. Als dann immer mehr Stimmen dazukamen, die Corona-bedingt per Briefwahl eingegangen waren, wendete sich das Blatt zugunsten des demokratischen Herausforderers. Davor war den Demokraten ein Sieg in Georgia zuletzt 1992 mit Bill Clinton gelungen.

Trump und einige seiner Mitstreiter fochten im Nachgang das Ergebnis an und setzten für die Wahl verantwortliche Personen unter Druck: Im Januar 2021 rief der abgewählte Präsident etwa den Innenminister von Georgia, Brad Raffensperger, an: Raffensperger, der auch Leiter der Wahlaufsicht war, wurde von Trump gefragt, ob er nicht noch weitere Stimmen für Trump "finden" könne. Viele deuteten seine Worte als direkten Aufruf zur Manipulation der Wahl. Raffensperger und sein Büroleiter Gabriel Sterling, beide Mitglieder der Republikaner, erhielten nach der Wahl sogar Morddrohungen.

Trumps Manipulationsversuch blieb erfolglos und beschäftigt mittlerweile die Justiz: Der Ex-Präsident und seine Mitstreiter wurden mithilfe des sogenannten "Rico"-Acts angeklagt. Das Gesetz wurde ursprünglich eingeführt, um kriminelle Vereinigungen wie Mafia-Clans gemeinsam vor Gericht zu bringen. Allerdings verzögerte sich der Prozessbeginn, sodass Trump vor der Wahl nicht mehr auf der Anklagebank Platz nehmen muss.