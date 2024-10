US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und sein Vizepräsidentschaftskandidat JD Vance sind einem Zeitungsbericht zufolge ins Visier chinesischer Hacker geraten. Die Hacker seien in das System des US-Telekommunikationskonzerns Verizon eingedrungen und hätten es auf mehrere Personen innerhalb und außerhalb der Regierung abgesehen, darunter Trump, berichtete die "New York Times" am Freitag.