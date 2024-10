Im Schlussspurt setzt Kamala Harris mit Michelle Obama und der Sängerin Beyoncé voll auf das Thema Frauenrechte. Aber ausgerechnet bei den Demokraten wollen Männer niemals eine Frau im Weißen Haus sehen und wenden sich Trump zu. Ist Amerika wieder nicht bereit für eine Präsidentin?

Bastian Brauns berichtet aus Kalamazoo

Walter würde nie eine Frau zur Präsidentin wählen. "Ich will ehrlich sein", sagt der Mann aus Macomb County, nördlich von Michigans größter Stadt Detroit gelegen. Der Afroamerikaner ist verheiratet und hat sein Leben in der US-Army, unter anderem auch in Deutschland, verbracht. Jetzt ist er pensioniert, muss sich mit zwei Nebenjobs über Wasser halten und sich um seine Enkelkinder kümmern. So wie er würde die große Mehrheit seiner männlichen Freunde denken.

"Frauen sind emotional. Männer sind logisch", sagt er. Im Weißen Haus dürfe niemand sitzen, der in entscheidenden Situationen nicht handeln könne. Walter ist davon überzeugt: "Frauen sind unentschieden." Zum ersten Mal werde er deshalb Donald Trump wählen. Und auch, weil er glaubt, dass er dann keine Steuern mehr auf seine Rente zahlen müsste. "Ich war immer Demokrat, jetzt aber bin ich Republikaner", sagt er.

Männer wie Walter und seine Freunde lassen bei den Demokraten seit Wochen die Alarmglocken schrillen. Der frühere US-Präsident Barack Obama hat sich deswegen bereits eingeschaltet und diese Wählergruppe eindringlich davor gewarnt, diese Wahl einfach "auszusitzen" oder sogar wie Walter aus dem wackeligen Swing State Michigan für Trump zu stimmen. "Ich denke, Ihr haltet in Wahrheit nichts davon, eine Frau als Präsidentin zu haben, und dafür schiebt ihr dann andere Gründe vor", sagte Obama vor einigen Tagen zu jungen Männern in einem Wahlkampfbüro in Pittsburgh im Nachbarstaat Pennsylvania – ebenfalls ein wichtiger Swing State.

Frauenfeinde in der eigenen Wählerschaft

Für das Wahlkampfteam von Kamala Harris sind diese frauenfeindlichen Entwicklungen im eigenen Lager besorgniserregend. Zumal die letzten zwei Wochen des Wahlkampfs ausgerechnet auf Frauenrechte und Abtreibung gelenkt werden sollten. Es sind die Themen, bei denen die Demokraten eine übergroße Mehrheit der Amerikaner, auch bei den Republikanern, hinter sich wissen können.

Aber reichen jene Wählerinnen und Wähler aus, die aus diesem Grund wirklich für eine Demokratin stimmen würden, um zu kompensieren, was bei den eigenen männlichen Wählern wegzubrechen droht? Ist Amerika bereits zum zweiten Mal offenbar nicht bereit, eine Frau ins höchste Amt zu wählen?

Wenige Tage vor dem Wahltag setzt Amerikas erste Vize-Präsidentin Kamala Harris darum offenbar erst recht auf die volle Kraft der Frauen. An diesem Freitag trat sie zuerst gemeinsam mit Weltstar Beyoncé vor 30.000 Anhängern im texanischen Houston auf. Diese bislang größte Rallye von Harris stand unter dem klaren Motto "Freiheit". "Ich bin nicht hier als Promi. Ich bin nicht hier als Politikerin. Ich bin hier als Mutter", sagte die Sängerin und gebürtige Texanerin Beyoncé.

Die Wutrede der früheren First Lady

Am Samstag dann schaltet sich erstmals seit dem Nominierungsparteitag für Kamala Harris auch die frühere First Lady Michelle Obama in den laufenden Wahlkampf ein. Bis heute gilt sie als die eigentliche Lieblingskandidatin der Demokraten. Ziel von Michelle Obama soll es nun sein, nicht nur schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner, sondern insbesondere unabhängige und republikanische Wählerinnen anzusprechen.

Es ist kurz vor 17 Uhr im Ort Kalamazoo, zwei Stunden entfernt von Michigans größter Stadt Detroit. Draußen vor der Eventhalle hat der späte Indian Summer die Blätter fast aller Bäume in Gelb und Rot getaucht. In der Halle selbst dominieren die Farben Weiß, Rot und Blau. Tausende Menschen kreischen, als die ehemalige First Lady endlich die Bühne betritt.