Wie knapp ist das Rennen um die Präsidentschaft? Laut den Wettquoten gibt es einen klaren Favoriten, anders als in den Umfragen.

Wettquoten mit wenig Aussagekraft

Auch bei deutschsprachigen Anbietern werden Trumps Chancen deutlich besser eingeschätzt. Der variiert die Trump-Quote aktuell zwischen 1,55 und 1,62. Die Harris-Quoten liegen dagegen zwischen 2,19 und 2,40. Je niedriger die Quote, desto wahrscheinlicher bewerten die Buchmacher das tatsächliche Eintreffen und desto weniger Geld wird letztlich ausgezahlt.

Allerdings sind Wettquoten weitaus weniger aussagekräftig als Wahlumfragen. Schließlich hat dort nicht jeder, der teilnimmt, die gleiche Anzahl an Stimmen. Denn je mehr Geld jemand setzt, umso größer ist der Einfluss auf die Quote.

Darüber hinaus hat längst nicht jeder Wähler Interesse daran, Geld mit der Wahl zu verdienen. Zudem können auch diejenigen wetten, die an der Wahl nicht teilnehmen können. Außerdem ist es auch denkbar, dass Quoten gezielt zugunsten eines Kandidaten beeinflusst werden, indem gezielt hohe Summen gesetzt werden. Nachweisbar ist das allerdings nicht.

Allerdings fällt auf, dass die höchsten Einsätze für Trump deutlich höher ausfallen als jene für Harris. Zudem kam heraus, dass auf Polymarket eine einzige Person mit vier verschiedenen Accounts mehr als 28 Millionen US-Dollar auf Trump gesetzt und die Quote so deutlich beeinflusst hat. Der Mann soll französischer Staatsbürger sein – und somit bei der Wahl, auf dessen Quoten er so viel Einfluss hat, gar nicht wählen dürfen.