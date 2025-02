Die Spannungen zwischen der US-Regierung unter Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verschärfen sich offenbar immer mehr. Laut einem Bericht der "New York Post" sind Personen aus Trumps Umfeld der Meinung, dass Selenskyj ins Exil gehen solle. Ein Berater des Ex-Präsidenten habe demnach erklärt, es wäre "am besten für den ukrainischen Präsidenten und die Welt", wenn er nach Frankreich ausreise.

Trump nannte Selenskyj "Diktator"

US-Sicherheitsberater Mike Waltz hatte in einem Interview mit dem Sender "Fox News" erklärt, Trump sei "offensichtlich sehr frustriert über Selenskyj". Zudem hatte Trump den ukrainischen Präsidenten am Mittwoch online als "Diktator" bezeichnet und ihm vorgeworfen, den Krieg selbst ausgelöst zu haben. In der Ukraine gebe es zudem Berichte, dass sich die Waffenlieferungen aus den USA verlangsamen würden.

Laut Spekulationen will Trump eine andere Person an Selenskyjs Stelle sehen, um den Krieg direkt mit Wladimir Putin verhandeln zu können. Parallel dazu wird in Medienberichten vermutet, dass Putin Trump zu den Feierlichkeiten zum Sieg im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai nach Moskau einladen könnte. Die Wahlen in Russland entsprechen nicht den demokratischen Standarts.