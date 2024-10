US-Präsident Joe Biden hat nur knapp eine Woche vor den US-Wahlen mit einer Äußerung während eines Wahlkampf-Telefonats für Zündstoff gesorgt. In einem Video von dem Telefonat scheint Biden die Wähler von Donald Trump als "Müll" zu bezeichnen. Der Clip, der in den sozialen Medien verbreitet wurde, sorgte für scharfe Kritik von Anhängern der Trump-Kampagne und veranlasste das Weiße Haus zu einer Klarstellung: Der Präsident sei lediglich missverstanden worden. Trump und seine Vertrauten wie Tech-Milliardär Elon Musk versuchten indes, ihre Anhänger mit einem Eklat zu mobilisieren.

Biden nahm in dem Telefonat mit der Latino-Community Bezug auf die Kontroverse um den geschmacklosen Scherz bei einem großen Wahlkampf-Event von Trump. Ein Comedian bezeichnete das US-Gebiet Puerto Rico als im Ozean schwimmende Insel aus Müll. Die Äußerung löste heftige Empörung in Puerto Rico aus – und das könnte für Trump kurz vor der Wahl zum Problem werden. Denn allein im hart umkämpften und möglicherweise wahlentscheidenden Bundesstaat Pennsylvania leben rund 500.000 Puerto Ricaner.

Trump suchte gleich den Vergleich zum Fauxpas seiner einstigen Gegenkandidatin Hillary Clinton , die einige seiner Anhänger als bedauernswürdig bezeichnet hatte. Den Ausdruck dafür – "basket of deplorables" – hatte die demokratische Kandidatin während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 verwendet. In einer Rede am 9. September bei einer Spendenveranstaltung beschrieb sie "die Hälfte" der Unterstützer ihres Gegners Trump als "rassistisch, sexistisch, homophob, fremdenfeindlich und islamfeindlich".

Kamala Harris verspricht Einigkeit

Auch für die jetzige demokratische Bewerberin Kamala Harris dürfte der Biden-Schnitzer ungelegen kommen. So hat sie erst bei ihrem jüngsten Wahlkampfauftritt am Dienstag in Washington beschworen, dass sie die Spaltung in den Vereinigten Staaten überwinden wolle.