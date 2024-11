Behörden weisen Vorwürfe zurück Trump spricht bereits über angeblichen Wahlbetrug Von dpa , afp Aktualisiert am 06.11.2024 - 05:15 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump bei einer Rede (Archivbild): Aussagen im Untersuchungsausschuss belasten seine Berater schwer. (Quelle: imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Noch wird in den USA gewählt, doch Donald Trump vermutet bereits Unregelmäßigkeiten. Er verbreitet Gerüchte über Betrug in einer US-Stadt.

Die Wahllokale in den USA haben gerade erst geöffnet, schon schürt der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump Misstrauen. In Philadelphia, der größten Stadt des für den Wahlausgang enorm wichtigen Bundesstaates Pennsylvania, werde "viel über massiven Betrug geredet", schrieb der republikanische Präsidentschaftskandidat am Dienstag in Onlinemedien. Belege legte er nicht vor.

Video | Donald Trump zeigt sich siegessicher Quelle: Glomex

Pennsylvania ist einer der umkämpften Swing States, in denen das Rennen zwischen Trump und Vizepräsidentin Kamala Harris besonders knapp werden könnte. In Philadelphia gab es offenbar eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Die zuständigen Behörden in Detroit gehen nicht auf den Vorwurf von Trump ein, es habe in der Stadt im Swing State Michigan Wahlbetrug gegeben. "Ich antworte nicht auf Blödsinn", sagt die City Clerk Janice Winfrey der Nachrichtenagentur Reuters.

Staatsanwaltschaft weist Vorwürfe zurück

Die Staatsanwaltschaft von Philadelphia dementierte Trumps Vorwürfe rasch. Diese "wilde Behauptung" hätte keinerlei Faktengrundlage, erklärte Bezirksstaatsanwalt Larry Krasner. Auch ein Vertreter der Stadt wies die Vorwürfe des Republikaners umgehend zurück. "An dieser Behauptung ist absolut nichts dran", schrieb Seth Bluestein auf der Plattform X. Es handele sich um ein weiteres Beispiel von Falschinformationen. Die Stimmabgabe in Philadelphia sei "sicher und zuverlässig".

Behauptungen über weitverbreiteten Betrug in den von Trump begünstigten Bundesstaaten Michigan und Pennsylvania entbehren jeglicher Grundlage, so ein Beamter der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) am Dienstagabend: "Wir standen heute in engem Kontakt mit staatlichen und lokalen Wahlbeamten im ganzen Land und haben keine Daten oder Berichte, die diese Behauptungen stützen", sagte Cait Conley, die leitende Beraterin der CISA für Wahlen, in einem Pressegespräch.

Proteste erwartet

Trump schürt seit Wochen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl und bereitet somit erneut den Boden für massive Proteste seiner Anhänger, sollte er die Wahl verlieren. Dass er die Wahl vor vier Jahren verloren hat, mag der Republikaner bis heute nicht eingestehen. Er sprach immer wieder von Betrug. Es wird damit gerechnet, dass er auch bei der aktuellen Wahl eine mögliche Niederlage nicht eingestehen könnte.