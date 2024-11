Trump: "Wir haben Geschichte geschrieben"

Noch bevor das Ergebnis der Wahl durch die Sender bekannt gegeben wurde, hielt Trump in der Nacht in West Palm Beach in Florida eine Rede vor seinen Anhängern, bei der er sich zum Sieger erklärte. "Ich möchte dem amerikanischen Volk für die außerordentliche Ehre danken, zum 47. Präsidenten gewählt worden zu sein", sagte Trump. "Wir haben Geschichte geschrieben." Trump kündigte an, das tief gespaltene Land "heilen" und eine "Wende" für das Land herbeiführen zu wollen.