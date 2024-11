Eigentlich ist die Phase des Machtübergangs ein Moment der Konsolidierung und der Stärke für den designierten Präsidenten. Stattdessen offenbart der Rückzug seines Favoriten Matt Gaetz die Risse in Trumps parteiinterner Koalition. Und es zeigt sich, dass in den USA die verfassungsmäßig garantierte Macht der Institutionen noch immer wirkt. Trotz seiner Bestrebungen, die Verfassung auszuhöhlen, muss der Präsident damit rechnen, dass seine Macht kontrolliert und eingeschränkt wird.

Das Material gegen Gaetz aus dem Ehtik-Ausschuss des US-Kongresses, das schließlich durch den Fernsehsender CNN öffentlich wurde, ist so belastend, dass auch Trump keinen Ausweg mehr sah, als ihn schließlich fallen zu lassen.

Drohungen gegen Senatoren

Trump und seine Mitstreiter hatten aggressiv für Matt Gaetz lobbyiert – teils hinter den Kulissen, teils mit offenen Drohungen. Renitente Senatoren, die sich gegen Gaetz' Nominierung stellen wollten, sollten aus dem Senat "entfernt" werden. Trump plante außerdem, das Mitspracherecht des Senats mit einer Sonderregelung komplett auszuhebeln und seine Nominierungen einfach so durchzusetzen. Dabei hatte eine beachtliche Anzahl von Republikanern im Senat Widerstand gegen Gaetz signalisiert. Unmut löste nicht nur dessen Person aus, sondern auch Trumps Unverfrorenheit in der Manier eines Alleinherrschers, sein Kabinett nach eigenem Gutdünken zusammenzustellen.

Die Vorgänge um Matt Gaetz sind darum eine bittere Pille für Trump, weil hinter fast all seinen Nominierungen die Strategie steckt, die Grenzen seiner Autorität auszuloten. Trump wollte mit Gaetz einen Loyalisten einsetzen, der das Justizministerium in ein Instrument seiner Rache gegen seine politischen Gegner umgestalten sollte.

Trumps Dilemma ist seine aufgehetzte Basis

Mit Matt Gaetz hat Trump nun einen Vorgeschmack bekommen, welche unnötigen und gefährlichen Kämpfe er mit seinen Personalentscheidungen riskiert. Sein Beharren auf Gaetz hat sich als strategischer Fehler herausgestellt. Dabei hat Trump schon bewiesen, dass er mit Marco Rubio als Außenminister oder Doug Burgum als Innen- und Energieminister eine breite Unterstützung in der Partei und in der Öffentlichkeit herstellen kann. Sein nachvollziehbarer Anspruch auf Loyalität lässt sich mit Kompetenz vereinen. Letzteres ist unabdingbar, wenn die jeweiligen Behörden seinen Vorstellungen entsprechen und effizient arbeiten sollen.

Trump hat seine kontroversen Kandidaten gewählt, weil er seine gegen die Washingtoner Eliten aufgehetzte Basis jetzt auch zufriedenstellen muss. Dass aber auch er nicht auf Expertise verzichten kann, ist Trumps Schwachstelle. Jeder normale Minister gefährdet sein Versprechen von der gnadenlosen "Säuberung" des verhassten "Systems" in Washington .

Doch Trumps Mandat ist eben nicht so grenzenlos, wie er es den eigenen Anhängern versprochen hat. Zumindest entbindet es ihn noch immer nicht von der Notwendigkeit, sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Kontrolle um Ausgewogenheit und Kompromisse zu bemühen. Und für die Demokraten ist es ein erstes Signal, dass sich der Widerstand in der Opposition auch in schweren Zeiten lohnen kann.