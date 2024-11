Trumps umstrittenste Nominierung "Ein Papagei des Kremls"

Von t-online , cc Aktualisiert am 15.11.2024 - 03:13 Uhr

Trump und Gabbard bei einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung in North Carolina. (Quelle: Carlos Barria/Reuters)

Donald Trump sorgt mit der Bildung seiner Regierung für Aufsehen. Die Berufung einer Frau ruft viel Unverständnis hervor. Sie hat eine besondere Geschichte.

Tulsi Gabbard, das darf man wohl sagen, polarisiert gehörig. Sie gilt in der US-Politik als eine Art enfant terrible. Unter anderem tat sie sich als eine der lautstärksten Sympathisantinnen der Politik des russischen Gewaltherrschers Wladimir Putins hervor. Der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney schimpfte sie daher bereits einen "Papagei des Kremls".

Im Jahr 2022 war das. Damals hatte Gabbard die russische Verschwörungserzählung verbreitet, die USA unterhielten "Bio-Labore" in der Ukraine. Ein Narrativ, das zuerst in Moskau gestrickt worden war. Die US-Regierung, so wollten Putins Propagandisten weismachen, arbeite daran, die Ukraine flächendeckend mit Bio-Waffen auszustatten.

Unmittelbar nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 hatte sie sich bereits auf Putins Seite gestellt: "Dieser Krieg und dieses Leid hätten vermieden werden können, wenn die Biden-Regierung und die Nato einfach die legitimen Bedenken Russlands hinsichtlich eines möglichen Beitritts der Ukraine zur Nato berücksichtigt hätten", schrieb sie im Onlinedienst X.

Oberaufsicht über 18 Geheimdienste

Dennoch will Donald Trump die 43-Jährige nun zur Geheimdienstkoordinatorin machen. Das Staunen in der Welt der Geheimdienste war groß. Und nicht nur dort. Die Nominierung Gabbards habe ihn völlig ratlos zurückgelassen, sagte der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete Charlie Dent im US-Sender MSNB am Donnerstag. Dent wog seine Worte wohl ab. Man kenne sich aus gemeinsamen Zeiten im Kongress. Dann platzte es doch aus ihm heraus: "Sie hätten sie ja irgendwo in der Regierung einbinden können, aber warum denn ausgerechnet an dieser Stelle?"

Das ist wohl die Frage, die sich derzeit viele stellen, in Amerika, vor allem aber auch bei den amerikanischen Verbündeten. Denn Tulsi Gabbard soll eines der sensibelsten Ämter in der neuen US-Administration unter Donald Trump übernehmen: Als Geheimdienstkoordinatorin hat sie die Oberaufsicht über insgesamt 18 verschiedene US-Geheimdienste, denen ein gesamtes Budget von 70 Milliarden Dollar zur Verfügung steht.

Die Macht, die der 43-jährigen Politikerin demnächst zufällt, ist beachtlich. Es ist eine Macht über Informationen, die so sensibel sind, dass sie über das Schicksal der ganzen Nation (und das anderer Nationen) bestimmen können. Auch deswegen ist der Aufschrei im politischen Washington und das Grummeln in den Partnerländern der USA so groß angesichts dieser Personalentscheidung.

Erste gläubige Hinduistin im Kongress

"Gabbards politische Überzeugungen, insbesondere ihre Apologetik zugunsten Putins und Assads, widersprechen grundlegenden, dienstübergreifenden Lagefeststellungen und -beurteilungen", sagte der ehemalige deutsche Topagent Gerhard Conrad t-online. Der ehemalige Leiter des EU Intelligence Analysis Centre hegt allerdings große Zweifel daran, dass die Republikanerin überhaupt das Nominierungsverfahren überstehen wird. "Ob Gabbard angesichts ihres mangelnden fachlichen Hintergrunds die erforderlichen Anhörungen überstehen würde, mag eher infrage stehen", so Conrad.