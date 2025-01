Die Weltbank warnt vor den negativen Auswirkungen, die etwa weitreichende Zölle auf die Weltwirtschaft haben würden. Der künftige US-Präsident Donald Trump , der am Montag wieder ins Weiße Haus einziehen wird, plant gravierende Strafmaßnahmen – etwa für Waren aus China , Kanada , Mexiko und möglicherweise der Europäischen Union. "Der Zeitpunkt und das Ausmaß möglicher Änderungen in der Handels- und Finanzpolitik der USA sind derzeit unklar", heißt. Dies trübe den Ausblick. Der designierte US-Finanzminister Scott Bessent sieht hingegen große Chancen und gibt sich optimistisch.

Bessent sieht einmalige Chance

Der designierte US-Finanzminister Scott Bessent hat hingegen ein "Goldenes Zeitalter" für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt. Der künftige US-Präsident Donald Trump habe die "in einer Generation einmalige Chance, ein neues ökonomisches Goldenes Zeitalter in Gang zu setzen, das mehr Jobs sowie Reichtum und Wohlstand für alle Amerikaner schaffen wird", sagte der Hedgefonds-Manager am Donnerstag in seiner Anhörung im Senat in Washington.