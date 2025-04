EU-Gegenmaßnahmen müssen umgesetzt werden

Deswegen muss es nun auch für Deutschland darum gehen, Rückgrat zu zeigen. Die Europäische Union hat eigentlich eine zentrale Stärke: Sie kann Handelspolitik. Deshalb muss die EU-Kommission nun all die Maßnahmen umsetzen, die angeblich schon sehr lange in den Schubladen liegen. Bislang kommt aus Brüssel vor allem Zögerlichkeit – und die ist fatal.

Deshalb müssen diese Maßnahmen als Reaktion nicht nur auf den Tisch, sie müssen umgesetzt werden. In Verhandlungen können diese Schritte noch immer zurückgenommen werden, eine Taktik, die auch Trump aktuell fährt. Daneben wird es für die künftige Bundesregierung und deutsche Unternehmen elementar wichtig sein, zügig andere Absatzmärkte zu finden. Es wird darum gehen, die US-Regierung mit ihrer Wirtschaftspolitik zu isolieren, indem Länder in Europa, Asien und Südamerika, aber auch Staaten wie Mexiko und Kanada ihre Handelsbeziehungen und ihren Freihandel ausbauen.

Bei all dem Schaden, den der US-Präsident anrichtet: Trump könnte für die EU am Ende auch identitätsstiftend sein, den Zusammenhalt in Europa stärken. Denn er verhält sich wie ein Pausenschläger, der nicht nur mit Gewalt droht, sondern diese auch ausübt. Auch Deutschland muss ihm nun zeigen, dass die EU kein Boxsack ist. Sonst kommt die Weltwirtschaft in den kommenden Jahren nicht mehr zur Ruhe.