Erste Stadt ausgewählt Trump will offenbar sofort mit Massen-Deportationen beginnen

Von t-online Aktualisiert am 18.01.2025 - 03:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump wird ab dem 20. Januar 2025 wieder im Weißen Haus sitzen: Dann ist er für die Weltlage verantwortlich. (Quelle: David Dee Delgado)

Donald Trump will mit seinen Abschiebungen illegaler Einwanderer nicht lange warten. Offenbar sollen bereits am Dienstag Menschen massenweise deportiert werden.

Donald Trumps neue Regierung plant offenbar bereits in der nächsten Woche Massenabschiebungen von Migranten – unmittelbar nach seinem Amtsantritt. Diese sollen in Chicago beginnen, berichtet das "Wall Street Journal" und beruft sich auf vier mit der Planung vertraute Personen. Die Deportationen sollen am Dienstagmorgen beginnen und die ganze Woche andauern, sagten die Personen. Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde wird zwischen 100 und 200 Beamte entsenden, um die Aktion durchzuführen, heißt es in dem Bericht.

Trump hatte im Wahlkampf immer wieder angekündigt, dass er die größte Massenabschiebung in der Geschichte der USA durchführen wolle. Dabei sollen Einwanderer, die sich illegal im Land aufhalten und gegen Gesetze verstoßen haben, ins Visier genommen werden. Die Biden-Regierung hatte bei solchen, die zum Beispiel gegen die Verkehrsregeln verstoßen haben, ein Auge zugedrückt. Nun soll es auch möglich sein, einen illegalen Einwanderer abzuschieben, der bei der Verhaftung eines anderen anwesend ist.

Chicago soll laut WSJ ausgewählt worden sein, weil es zum einen viele Einwanderer hat, zum anderen hatte sich der Bürgermeister Brandon Johnson immer wieder mit Trump wegen der Einwanderungspolitik angelegt. Trumps Mann für Grenzangelegenheiten, Tom Homan, hatte bereits im vergangenen Monat angekündigt, dass man sich die Stadt bewusst ausgesucht habe. "Wir werden genau hier in Chicago, Illinois, beginnen", sagte Homan auf einer Weihnachtsfeier in Chicagos North Side. "Und wenn der Bürgermeister von Chicago nicht helfen will, kann er zur Seite treten. Aber wenn er uns behindert, wenn er wissentlich einem illegalen Ausländer Unterschlupf gewährt oder ihn versteckt, werde ich ihn strafrechtlich verfolgen."

Übungen der Polizei an Grenze zu Mexiko

Beamte der US-Grenzpolizei haben am Freitag Sicherheitsübungen mit Stacheldraht und Betonblöcken an der Grenze zu Mexiko ausgeführt. Wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP sah, wurde der Autoverkehr auf einer internationalen Brücke zwischen der texanischen Stadt El Paso und ihrer mexikanischen Nachbarstadt Ciudad Juárez während der Übungen der Zoll- und Grenzschutzbeamten 40 Minuten lang unterbrochen.