Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Hochrangige Mitglieder der US-Regierung haben Kriegspläne in einem Chat diskutiert. Dabei betreiben die USA einen hohen Aufwand, um so etwas zu verhindern.

Es ist die erste große Krise für die Regierung von US-Präsident Trump: Einige seiner höchsten Mitarbeiter haben in einer Chatgruppe auf der Signal-App freimütig über bevorstehende Angriffe gegen die Huthi-Terroristen im Jemen Mitte März diskutiert – nicht wissend, dass versehentlich auch ein Journalist in den Chat eingeladen worden war. Dabei haben die USA ein ganzes Regelwerk entwickelt, um Staatsgeheimnisse zu wahren und Pannen wie diese zu verhindern.

Loading...

Festgeschrieben sind diese Regeln in mehreren Verordnungen, die bis ins Detail klären, wie und unter welchen Umständen Regierungsmitarbeiter mit sensiblen Informationen umgehen müssen. Allein die Nutzung der kommerziellen Signal-App für die Planung eines militärischen Angriffs ist ein massiver Verstoß gegen diese Regeln, da der Messengerdienst nicht für den Austausch von Staatsgeheimnissen zugelassen ist.

US-Beamte dürfen Messengerdienste nur privat nutzen

Eingerichtet wurde der Chat von Trumps Nationalem Sicherheitsberater Mike Waltz, der allein damit gegen das Spionagegesetz von 1917 verstoßen haben könnte. Zwar ist die App aus US-Sicht sicherer als andere, da sich Chats von Ende zu Ende verschlüsseln lassen und die Server in den USA stehen. Doch ein fähiger Geheimdienst könnte sich trotzdem in das Gerät eines hochrangigen Nutzers hacken und damit Zugriff auf sensible Informationen bekommen.

Im beruflichen Kontext dürfen US-Beamte Signal höchstens nutzen, um etwa ein Treffen zu verabreden. Allerdings gibt es auch keine staatlich gesicherten Messengerdienste, über die US-Beamte sensible Inhalte teilen und besprechen dürften. Dies darf laut Geheimdienstverordnung nur in eigens dafür vorgesehenen Räumen geschehen, die schon baulich höchsten Sicherheitsanforderungen genügen müssen.

Spezialräume zur Besprechung geheimer Informationen

So müssen alle Wände, Türen und Fenster schalldicht und durchbruchhemmend sein, damit niemand Gespräche belauschen oder mit Gewalt in den Raum eindringen kann. Zudem muss ein Raum zur Besprechung geheimer Informationen über eine elektromagnetische Abschirmung verfügen, damit keine elektronischen Signale abgefangen werden können. Aus demselben Grund sind in diesen Räumen auch keine Handys, Bluetooth-Geräte oder Smartwatches zulässig.

Zugang zu diesen Spezialräumen haben nur autorisierte Personen mit einer entsprechenden Sicherheitsfreigabe. Sie müssen sich vor dem Zutritt in einen gesicherten Bereich zum Beispiel per Fingerabdruck und mit einer Sicherheitskarte oder einer PIN identifizieren. Kameras und Sensoren überwachen permanent den Zugang. Die Sicherheitsfreigabe eines Beamten muss regelmäßig überprüft und erneuert werden.

Abhörsichere Räume auch in Privathäusern

Nicht einmal das Oval Office im Weißen Haus genügt all diesen Vorschriften. Über streng geheime Militärpläne wird der Präsident im sogenannten Situation Room unterrichtet. In diesem Krisenzentrum verfolgte zum Beispiel Präsident Obama im Mai 2011 die Militäroperation gegen Terrorführer Osama bin Laden in Pakistan. Dabei entstand dieses berühmte Foto:

Die abhörsicheren Spezialräume gibt es aber nicht nur im Weißen Haus. Allein das Verteidigungsministerium unterhält Hunderte davon, nicht nur in Washington, sondern auch in Kommandozentralen oder in Auslandsbasen wie im deutschen Ramstein. Auch das Finanz- und das Außenministerium sowie die Geheimdienste der USA besprechen sensible Themen in solchen Räumlichkeiten. Hochrangige Beamte, Minister oder Senatoren bekommen sogar in ihren Privathäusern abhörsichere Räume eingebaut, damit sie auch von zu Hause aus arbeiten können.

Ein Chat-Teilnehmer war wohl gerade im Kreml