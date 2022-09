Corona-Regeln für Herbst und Winter vom Bundesrat beschlossen

Für Herbst und Winter Bundesrat stimmt neuen Corona-Regeln zu Von dpa Aktualisiert am 16.09.2022 - 12:01 Uhr Lesedauer: 1 Min. Frau mit Maske (Archiv): Die Bundesländer können eine Maskenpflicht für Geschäfte beschließen. (Quelle: imago images)

Es ist beschlossen: Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat den neuen Corona-Regeln zugestimmt.

Der Bundesrat hat den Weg für das neue Infektionsschutzgesetz frei gemacht. Die Länderkammer stimmte am Freitag für die ab 1. Oktober geplanten Corona-Maßnahmen, zu denen bundesweit Maskenpflichten in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und dem Fernverkehr gehören. Zusätzlich können die Länder bei Bedarf weitere Maßnahmen anordnen – etwa das Tragen des Mund- und Nasenschutzes im öffentlichen Nahverkehr oder in Innenräumen. Hier sollen die Länder aber unter bestimmen Umständen in Einzelbereichen Ausnahmen zulassen können.

Eine Maskenpflicht können die Länder zudem in Schulen ab der fünften Klasse einführen, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist. Aus den Ländern gab es im Vorfeld der Abstimmung Kritik an dem neuen Gesetz. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bemängelte am Freitag vor der Länderkammer, es fehlten genaue Schwellenwerte, ab denen die Maßnahmen der Länder greifen sollen.