Drei Wochen vor der Parlamentswahl in Großbritannien hat die rechtspopulistische Partei Reform UK zum ersten Mal die konservativen Tories von Premierminister Rishi Sunak in einer Umfrage überholt. In der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag der Zeitung "The Times" legte Reform UK um zwei Prozentpunkte auf 19 Prozent zu und landete damit auf dem zweiten Platz hinter der Labour-Partei.